Roba más de 20.000 euros en joyas en las casas en las que limpiaba

Pensaban que era una trabajadora de confianza. Casi una más de la familia. Pero el tiempo acabó desvelando que el único vínculo que le unía a sus empleadores era su intención de desvalijarlos. La acusada de robar dinero y joyas valoradas en más de 20.000 euros a la familia para la que trabajaba como limpiadora y cuidadora ha sido detenida como presunta autora de los delitos de robo con fuerza, hurto y estafa.

Los hechos de los que ahora informa la Policía Nacional salieron a la luz cuando los miembros de una misma familia comenzaron a notar la misteriosa desaparición de dinero y joyas en varias de sus viviendas. Aunque en un inicio se negaban a creerlo, las sospechas pronto recayeron sobre quien menos esperaban: la mujer que desde hacía cinco años se ocupaba de limpiar sus casas e incluso, ocasionalmente, de cuidar a una anciana de 95 años.

Las vendía en casas de compraventa

Las investigaciones, y posterior confirmación, llegaron después de que la familia presentara una denuncia relacionada con la sustracción de dinero y joyas en diversos domicilios propiedad de la familia. Ante los indicios de que la autora de estos hechos delictivos pudiera ser la empleada del hogar, los policías centraron sus sospechas en esta mujer, que disponía de llaves de todos los domicilios en los que se habían producido los robos.

Pronto descubrieron que la empleada actuaba con total libertad, en muchas ocasiones sin supervisión alguna, aprovechando la relación de confianza que le unía a sus jefes para hacer uso de las llaves y acceder a los domicilios cuando no había nadie. Una confianza que traicionó apropiándose del dinero que se encontraba y vaciando los joyeros, cuyas piezas vendía posteriormente casas de compraventa junto a su pareja.

Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Abastos, encargados de la investigación, siguieron el rastro del oro y descubrieron múltiples transacciones por un valor superior a los 15.000 euros. Las joyas fueron reconocidas por sus legítimos dueños, confirmando el engaño.

Podría haber más víctimas

Durante el registro en su vivienda, la policía halló tres relojes, un anillo y abundante documentación sobre las ventas. Además, la investigación ha revelado que la sospechosa, una mujer de 38 años, podría haber actuado también en otras dos viviendas de València en las que también trabajaba.

Por estos hechos la presunta ladrona fue detenida y puesta a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta. A este respecto, la policía no descarta que haya más víctimas de esta empleada del hogar que al parecer, lo que mejor limpiaba era los joyeros.