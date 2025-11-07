La Audiencia ordena reabrir la causa sobre el perito del móvil de Carcaño en el caso de Marta del Castillo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado el archivo acordado por el Juzgado de Instrucción número 7 en la causa abierta contra el responsable de Lazarus Technology, Manuel Huerta, a raíz del informe pericial del móvil de Miguel Carcaño en el caso Marta del Castillo.

Según el escrito, recogido por Europa Press, el tribunal ordena practicar nuevas diligencias para determinar si el informe fue encargado judicialmente y si entre los autores figura algún titulado en Ingeniería Informática, antes de decidir si procede mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

Así, ha aceptado el recurso de apelación presentado por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, que esgrimía que Manuel Huerta actuó como perito informático sin contar con la titulación oficial requerida y difundió material sensible del caso en medios de comunicación.

En su argumentación, el tribunal ha enmarcado que el conocido caso de Marta del Castillo ha sido objeto de un amplio tratamiento mediático desde 2009, por lo que resulta difícil hablar de revelación de secretos al tratarse de información ya difundida públicamente.

En su resolución, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla recuerda que no entra a valorar el fondo del asunto ni aprecia la comisión de delito alguno por el momento, limitándose a ordenar la práctica de diligencias concretas para aclarar los hechos.

Cabe enmarcar que el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla archivó el pasado 14 de marzo las actuaciones incoadas después de que decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, acusase a Manuel Huerta de la Morena, responsable de Lazarus Technology, de presuntos delitos de intrusismo profesional, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio; en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.

El juzgado planteó entonces directamente que llamaba "la atención que el presidente del Colegio Profesional que alerta nuevamente sobre la actuación de Huerta" se dirigiese inicialmente a al juzgado responsable de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, el de Instrucción número cuatro; "en lugar de presentar una denuncia en toda regla contra el teórico intruso".

La citada prueba pericial fue encargada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla para "la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza" relativa a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, aún no localizado, "sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción", según el juzgado.

Saber si era titulado

Al respecto, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señalaba que tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, había constatado "que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno"; exponiendo que Manuel Huerta "difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías", entre otros aspectos.

"No se dio con ninguna posición novedosa en la noche de autos que permitiera dar con el cuerpo de Marta del Castillo. Tras la elaboración de su informe pericial, el querellado ha provocado nuevas actuaciones policiales infructuosas, de patente coste económico, así como la generación de falsas expectativas a la familia de Marta del Castillo, conducentes a nuevas e infructuosas acciones judiciales, con coste económico para la familia, señalaba el presidente del Colegio, considerando que Huerta "únicamente pretendía dar la imagen pública de ser un perito informático de renombre, sirviéndose de un proceso judicial mediático".

Lazarus, de su lado, alegaba que el Ministerio de Justicia no requiere para una actividad como la señalada "ninguna titulación oficial, ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas, y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existe como carrera". "No es obligatorio tener una titulación oficial para ser perito judicial", aseguraba.

La empresa avisa de "todas las denuncias archivadas"

"Denuncias anteriores en otros casos por parte del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Andalucía han sido todas archivadas, reiterándose una y otra vez que en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se exige necesariamente, a los efectos de la prueba pericial, que el perito sea titulado", aseguraba la empresa; explicando que Manuel Huerta "no cuenta con una licenciatura universitaria concreta", pero tiene un Máster en Harvard en Gestión de Ciberriesgos, es profesor en instituciones como la UNED, la Universidad Carlos III o la Universidad Europea de Madrid y "ha sido condecorado por la Guardia Civil por su colaboración como informáticos forenses en casos de investigación", contando además con la Cruz de la Orden al Mérito Pericial, entre otros aspectos.

Ante este escenario, el juzgado ha determinado que "en lo relativo al delito de revelación de secretos", coincide con el Ministerio Fiscal en que "difícilmente puede calificarse de secreto lo que es más que notorio, ya que durante años todos los implicados en el procedimiento referido anteriormente han acudido a los medios de comunicación contando o relatando sus puntos de vista sobre los hechos" y "no parece Huerta esté contando nada nuevo"; con lo que "en modo alguno puede hablarse de relatos que infrinjan el deber de guardar silencio sobre lo que ha sido objeto de una intervención profesional".

En cuanto al supuesto caso de instrusismo profesional, el juzgado determina que "no se aprecian indicios de que Huerta actuara como ingeniero técnico en informática, firmando los documentos que entregó en el Juzgado, en nombre de una sociedad sin que aparezca por parte alguna que se atribuye la condición de tal ingeniería". "La declaración de De la Torre pone de relieve que ambas partes están inmersas en una lucha por conseguir ante los tribunales una declaración o no de aptitud para ser considerados con una categoría profesional concreta", reflexiona el juez instructor, que resuelve el archivo de la causa.