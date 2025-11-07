Detenido en València un miembro de la mafia venezolana Tren de Aragua, asentada en Barcelona

El Tren de Aragua, la temida y peligrosa macrobanda criminal de origen venezolano asentada en prácticamente todo el continente americano, incluido Estados Unidos, que lleva de cráneo a las policías de medio mundo, había logrado hacer llegar sus tentáculos hasta España, en concreto, a Barcelona. Es en la Ciudad Condal donde habían creado una célula, la primera como tal detectada en España y dedicada principalmente a la financiación de esa mafia a través del tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, una de ellas, en València, y ha desmantelado dos laboratorios de adulteración de cocaína y de fabricación de tusi, la mal llamada cocaína rosa, con cuya venta al por menor financiaban las actividades de la red y el tren de vida de su líder en Barcelona: el hermano de Niño Guerrero, el escurridizo máximo jefe de esta mafia, buscado por todas las policías del mundo.

Así, la Dirección General de la Policía ha informado este viernes de la detención de esas 13 personas que presuntamente integraban esa célula del Tren de Aragua, que los agentes describen como "una estructura criminal originaria de Venezuela, expandida a otros países, dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros y a traficar con drogas y personas".

La operación, denominada Interciti, tuvo su primera fase en marzo de 2024, cuando fue arrestado en Barcelona el hermano del líder internacional de la organización, que pretendía expandir su estructura a España, y sobre todo a la costa mediterránea, aprovechando el papel de este litoral en la llegada de buena parte de la cocaína que se distribuye en Europa, y también la fuerte y creciente presencia de ciudadanos venezolanos en nuestro país, lo que les permitía camuflarse mejor.

La implantación en España

En esta segunda fase, los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional han arrestado a 8 miembros del Tren de Aragua en Barcelona, dos en Madrid y tres en València, Girona y A Coruña. Cuatro de ellos, del grupo apresado en Barcelona, ya han ingresado en prisión por orden del juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional.

Los agentes han desmantelado también dos laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como tusi, una actividad habitual de esta organización y su principal fuente de ingresos junto con el tráfico de cocaína.

También se han intervenido en cinco registros en Barcelona, Madrid, A Coruña y Girona diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana 'indoor'.

La caída del hermano de Niño Guerrero

La Policía destaca que estas detenciones son el resultado de las investigaciones realizadas por un grupo de trabajo creado 'ad hoc' en el Cuerpo para luchar contra la implantación de esta organización criminal en España y que en este caso han contado con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la Unión Europea.

En marzo de 2024 los agentes detuvieron en Barcelona al hermano del Niño Guerrero, líder del 'Tren de Aragua' a nivel internacional. Fue arrestado en virtud de una Orden Internacional de Detención (OID) interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en este país, con el fin de operar a semejanza de como lo hace en los países del continente americano de donde es originaria.

El cocinado de tusi

Fruto de esas pesquisas, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, con una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras.

Estas dos ramificaciones se dedicaban al 'cocinado' de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas de cara a detectar a otros miembros del entramado, por lo que siguen analizando los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.

La banda que nació junto a las vías de un tren

El 'Tren de Aragua' es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela; está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

Se considera que tuvo su génesis en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela que recorría los estados de Aragua y Carabobo, de ahí su autodenominación como Tren de Aragua.

Tras el inicio del proyecto en 2005, el sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a los contratistas. El grupo fue ampliando sus actividades criminales y cuando la construcción se paralizó en 2011, el sindicato ya actuaba como una banda criminal.

El clan de Tocorón: ¿Cárcel o complejo de lujo?

Sin embargo, el Tren de Aragua, como se le conoce hoy en día, no se consolidó hasta 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero Flores, el Niño Guerrero, fue encarcelado en la prisión de Tocorón y estableció alianzas con miembros del sindicato.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. De hecho, la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países, entre ellos, Estados Unidos, donde tratan de ponerle freno a su rápida expansión.

En Tocorón, un auténtico complejo del lujo en lugar de una penitenciaría, escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en Pran (jefe), como se les conoce a los líderes carcelarios en Venezuela. El criminal se fugó del penal en septiembre de 2023, días antes de que un operativo policial con 11.000 agentes tomara la cárcel para recuperar el control, en manos de los mafiosos. Se dijo que Guerrero Flores había negociado el asalto con las autoridades policiales y que por eso pudo escapar, aunque el Gobierno venezolano siempre lo ha negado. Lo cierto es que, desde entonces, permanece huido y varios países han puesto precio a su cabeza.