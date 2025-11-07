Seis años de cárcel por intentar matar a tiros a un hombre en una pelea entre clanes en Burjassot

La discusión iniciada entre dos menores de edad, que terminó en una reyerta entre miembros de dos clanes familiares de Burjassot, ha acabado con las seis personas involucradas en la pelea, dos hombres y cuatro mujeres, condenadas por las lesiones que se causaron unos a otros con bates y navajas, que utilizaron para agredirse entre ellos. La escalada de violencia fue tal que el enfrentamiento acabó a tiros. Es por ello que la mayor de las condenas ha recaído sobre el hombre que disparó en la pelvis al otro implicado, que le estaba atacando con un cuchillo. El principal acusado ha reconocido que le disparó con una pistola de 9 mm "con ánimo de atentar contra su vida", lo que le ha valido para beneficiarse de una reducción considerable de la pena.

En concreto, el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condena a Enrique M. a seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas. La sentencia, ya en firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, incluye también la prohibición de comunicarse ni aproximarse a menos de 500 metros de su víctima, Leandro M., durante los próximos diez años. El pistolero, condenado en 2021 por un delito de falsificación de documentos privados por un juzgado de Dénia y en prisión provisional desde el 20 de diciembre de 2023, deberá indemnizarle también por las lesiones que le causó. Una cantidad que ya ha sido consignada íntegramente antes del juicio. De ahí que el magistrado haya apreciado la atenuante muy cualificada de reparación total del daño y haya accedido a rebajar de diez a seis los años de cárcel.

Por su parte, Leandro M., que afrontaba cinco años de prisión por un delito de lesiones agravadas, ha admitido que atacó con una navaja al pistolero "con ánimo de atentar contra su integridad", lo que le ha valido para rebajar la pena privativa de libertad a un año y medio. El acusado, con tres condenas previas -no computables a esta causa- por delitos de robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación, deberá indemnizar a Enrique con 1.191 euros por las lesiones causadas. Al haber abonado el importe antes del juicio, el juez ha admitido suspender la pena de cárcel por un periodo de dos años, tal y solicitaba su letrado, siempre y cuando no vuelva a delinquir en este plazo.

Con bates de béisbol

Respecto a las cuatro mujeres que participaron en la reyerta - Gema J., Soledad F., Soledad M. y Débora F.- las dos primeras han sido condenadas a un año y medio de prisión como autoras de sendos delitos de lesiones leves y otro de lesiones agravadas. Según los hechos probados, Gema J. atacó junto a su hija, menor de edad, a Soledad M. con un bate de beisbol, ocasionándole lesiones consistentes en traumatismo craneoencefálico con herida inciso contusa de 6 cm en la cabeza y varios hematomas. Por estas lesiones deberá indemnizar a su víctima con 5.541 euros. Por su parte, Soledad F. atacó junto a un menor de edad a Gema, también con un bate, causándole diversas lesiones, entre ellas una herida incisa de 5 centímetros en zona frontal y diversos hematomas en los brazos por mordeduras. Lesiones por las que ahora deberá de indemnizarla con 1.750 euros.

Asimismo, ninguna podrá aproximarse a menos de 500 metros de sus respectivas víctimas y deberán pagar una multa de 150 euros por un delito de lesiones leves. Sendas penas privativas de libertad han quedado suspendidas por un plazo de dos años con la condición de no volver a delinquir en ese periodo de tiempo. Por último, las otras dos mujeres que participaron en la reyerta, Soledad M. y Débora F., han sido condenadas al pago de una multa de 150 euros por un delito de lesiones leves.

A sangre fría

Según los hechos probados, la madrugada del 17 de septiembre de 2023, sobre las 05.30 horas, dos menores de edad iniciaron una discusión en Burjassot que derivó en una reyerta entre seis adultos de dos familias. La pelea fue elevando el tono hasta derivar en una batalla campal en el que todos los participantes resultaron heridos. La peor parte se la llevó Leandro M., después de que Enrique M. sacara una pistola de 9 mm y descerrajara varios disparos a sangre fría. Durante la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, los investigadores recogieron cinco cartuchos de calibre 9mm Parabelum sin percutir, tres trozos de bala, el plomo y dos trozos de recubrimiento, además de una vaina percutida de 9mm de largo.

Una de esas balas impactó en la pelvis de Leandro, causándole lesiones de gravedad. El pistolero, que también resulto herido con cortes en la pierna debido a los navajazos que le propinó el hombre al que disparó, carecía de licencia de armas, por lo que también se le imputaba un delito de tenencia ilícita de armas. Por su parte, las cuatro mujeres implicadas se agredieron mutuamente con bates, mordiscos y puñetazos, causándose lesiones de diversa consideración. Ahora, la sentencia condena a todos los participantes por las lesiones que se causaron unos a otros, tratando de dar por finalizado un conflicto entre clanes de Burjassot.