Detenido un arrendatario de 52 años acusado de agredir sexualmente a su inquilino, de 21, en Vitoria

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 52 años por un presunto delito de agresión sexual a otro hombre, un joven de 21 años, en un inmueble de Vitoria, en el que la víctima acababa de alquilar una habitación al presunto agresor.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en el camarote de un inmueble sito en el barrio Santa Lucía de Vitoria-Gasteiz. La víctima, un hombre de 21 años, acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma. Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven.

El pasado miércoles, la Ertzaintza puso en marcha una investigación para localizar y detener al presunto agresor, un hombre de 52 años, que fue detenido ayer y trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición judicial.