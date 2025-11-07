Una mujer muere atropellada por un camión en València
El arrollamiento se ha producido a primera hora de hoy en Valle de la Ballestera
València
Una mujer ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy tras ser arrollada por un camión en la calle Valle de la Ballestera de València, según ha podido saber este periódico de fuentes de toda solvencia.
El siniestro ha ocurrido poco después de las siete de la mañana a la altura del número 69 de la citada vía y, por el momento, no han trascendido las causas del accidente, que ha obligado a cortar Valle de la Ballestera en sentido hacia Maestro Rodrigo, según fuentes municipales.
