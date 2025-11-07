Detenido en Requena el hombre que mató a tiros a otro en Xirivella

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido en Requena a Juan M., alias el Morcillo, el hombre que presuntamente asesinó a tiros a Daniel M., a plena luz del día, mientras paseaba por una calle de Xirivella. Tras descerrajar varios disparos a su víctima por la espalda -varios testigos aseguran que escucharon hasta tres detonaciones-, el ahora detenido se fugó a bordo de un vehículo de alta gama conducido por una segunda persona, que le esperó en el vehículo.

Desde entonces permanecía en paradero desconocido, aunque los investigadores lo tenían plenamente identificado. Durante la investigación, los agentes detectaron indicios de que el presunto asesino podría estar escondido en un barrio de Requena, por lo que establecieron diversos dispositivos de vigilancia en la zona. La confirmación de las sospechas llegaba este jueves por la noche, cuando el fugado era identificado y posteriormente detenido por la Policía Nacional, poniendo fin a más de dos meses de búsqueda.

Le atacó por la espalda

Tal y como informó este diario, el asesinato de Daniel M., de 35 años y con múltiples antecedentes penales, conocido en el pueblo como Raponchi, se produjo el 4 de septiembre, sobre las 9.50 horas, en la Plaza Gerardo Garcés, en el cruce con la Avenida Constitución de Xirivella. Según relataron varios testigos que en esos momentos paseaban por la calle, el ahora detenido, bajó de un coche y sorprendió a su víctima por la espalda. En apenas unos segundos, le descerrajó a bocajarro tres disparos mortales, se subió al coche y se fugó en el vehículo que conducía una segunda persona, lo que hace indicar que el acusado habría actuado con premeditación y alevosía.

El personal de una farmacia ubicada a escasos metros del lugar del crimen prestó las primeras asistencias al herido, que cayó desplomado en estado inconsciente en plena calle sobre un reguero de sangre. Las farmacéuticas comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, por turnos, hasta la llegada de un primer equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona.

Asesinan a tiros a un hombre en Xirivella / Francisco Calabuig

Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal retomó las maniobras de RCP hasta la llegada de un SAMU, cuyo equipo médico finalmente continuó asistiendo al herido hasta que finalmente confirmaron su fallecimiento. Poco antes del mediodía, el cuerpo sin vida de Raponchi era trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde se le practicó la autopsia.

Redacción Levante-EMV

"Te tengo que matar"

La zona quedó acordonada bajo un estricto dispositivo de seguridad formado por decenas de policías para facilitar el trabajo de los agentes, ante la acumulación de decenas de vecinos y periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Especialistas de la Policía Científica, por su parte, realizaron una minuciosa inspección ocular del terreno en busca de posibles vestigios del autor del crimen, quien hasta ahora permanecía en paradero desconocido tras huir a bordo de un coche oscuro de alta gama.

Según los primeros datos de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, todo apunta a un ajuste de cuentas entre víctima y agresor, quienes la noche anterior tuvieron un enfrentamiento en el recinto ferial, a escasos metros de la zona en la que se produjo el homicidio, llegando a amenazarse de muerte, según indicaban los vecinos. De hecho, uno de los testigos que presenció el tiroteo escuchó al homicida gritarle "te tengo que matar" antes de empuñar el arma.