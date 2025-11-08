Estafan a la anciana con alzhéimer a la que iban a visitar a la residencia para ganarse su confianza

Sin ningún tipo de escrúpulo ni el más mínimo gesto de humanidad, María Amparo V.P. y José María P.T. se pusieron de acuerdo en 2023 para frecuentar una residencia de mayores de València con el objetivo de ganarse la confianza de una de las usuarias y robarle sus ahorros.

Para afianzar la relación con su víctima, una mujer de 78 años con demencia vascular y diagnosticada con principio de alzhéimer, los estafadores la visitaban frecuentemente y la acompañaban a todos lados. Así consiguieron robarle -al menos- 1.100 euros. Ahora, el Tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia los ha condenado a seis meses de prisión a esta pareja por un delito de estafa.

Le sacaron las claves

Durante el juicio celebrado por conformidad este jueves, la pareja reconoció que ideó un plan con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito. Aprovechando la vulnerabilidad de la anciana, a la que acompañaban y llevaban en su silla de ruedas cuando salía de paseo o acudía al banco, lograron que les facilitara las claves bancarias y el PIN de su cuenta, datos que utilizaron para robarle sus ahorros.

Al detectar movimientos fraudulentos en su cuenta corriente, la mujer acudió acompañada de la psicóloga de la residencia para presentar sendas denuncias los días 23 de enero y 3 de marzo, dando lugar a una investigación que finalmente desveló lo que estaba pasando.

Por Bizum

Según los hechos probados, el 19 de enero de 2023, sobre las 11.28 horas, José María retiró 600 euros en un cajero automático. Días después, el 1 de marzo, María Amparo realizó un Bizum de 500 euros a su favor desde el teléfono móvil de la víctima. Además, la investigación reveló otros reintegros en la misma oficina bancaria por importes de 300 y 400 euros, aunque no se pudo acreditar la participación directa de los condenados en esas operaciones.

Por estos hechos, constitutivos de un delito de estafa, la Fiscalía solicitaba inicialmente dos años y nueve meses de prisión para cada uno de los estafadores, quienes actuaron "en común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito". Sin embargo, al confesar los hechos y alcanzar un acuerdo entre las partes, el Tribunal redujo la condena a seis meses de cárcel.

La sentencia

La sentencia, ya en firme, incluye el pago de una multa y la obligación de devolver el importe sustraído a su legítima propietaria, parte del cual ya había sido consignado antes del juicio. Asimismo, la jueza acordó suspender la pena de cárcel de los condenados, tal y como solicitaban las defensas, con la condición de que no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años.

Para ello, deberán reembolsar el dinero que le robaron a la anciana. Un importe que la mujer consignó antes del juicio y que el hombre, con dos condenas previas por amenazas en el ámbito familiar y quebrantamiento de condena o medida cautelar, se ha comprometido a pagar en doce mensualidades de 50 euros, al tener unos ingresos mensuales de apenas 740 euros del Ingreso Mínimo Vital.