Detenidos por desvalijar un chalé en Torrent después de que el dueño los viese por unas cámaras de seguridad

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 43 y 48 años por entrar y desvalijar un chalé en Torrent. Ambos sospechosos están acusados de ser los presuntos autores de un delito de robo con fuerza, ya que sustrajeron, supuestamente, varios dispositivos electrónicos, anillos y 500 euros de la vivienda. Fue el propietario quien los vio a través de las cámaras instaladas en el domicilio y quien avisó a los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, cuando sobre las 19.00 horas los agentes fueron requeridos por la sala del 091 para que se dirigiesen a un chalé de Torrent donde, al parecer, el propietario había visto cómo entraban tres personas encapuchadas, según han relatado fuentes policiales.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar y localizaron a la propietaria del inmueble, quien les explicó que, tras ser alertada por su marido de la presencia de varios desconocidos en el interior de la vivienda, avisó a sus vecinos y acudió rápidamente a la casa. Al llegar al chalé, la mujer vio a un hombre saltar desde su parcela hacia fuera.

Una patrulla realizó entonces una inspección del interior del domicilio, donde no localizó a nadie, aunque los agentes observaron evidentes señales de que la puerta de la terraza había sido forzada con una palanca. También comprobaron que había varios cajones abiertos y numerosos enseres tirados por el suelo de la vivienda.

Mientras, otras patrullas de las Policía Nacional realizaron varias batidas por las inmediaciones para intentar encontrar a los presuntos ladrones y, finalmente, lograron localizar a dos de ellos en los alrededores. Luego, comprobaron que las características físicas y la vestimenta de los dos hombres coincidían con las de los sospechosos, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los arrestados ya han pasado a disposición judicial. Los agentes continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.