Libertad provisional para el camionero del atropello mortal de una joven de 20 años en València

El Juzgado de Instrucción número 13 de València, en funciones de guardia, ha decretado este sábado, de conformidad con la solicitud del Ministerio Fiscal, la libertad provisional del camionero que atropelló este viernes a una joven de 20 años que cruzaba por un paso de peatones de la calle Valle de la Ballestera de València y que falleció como consecuencia del arrollamiento.

Aunque no presentaba síntomas de estar bajo los efectos de las drogas, el conductor del vehículo, un hombre de 58 años, dio positivo en cocaína y cannabis en el test salival que le realizaron tras el accidente los agentes de la Policía Local de València. Sin embargo, los resultados de un análisis forense concluyen que el camionero no estaba conduciendo bajo el efecto de las mismas, sino que el consumo de éstas se remontaba a hace una semana, aproximadamente, y habían quedado algunos restos en su organismo, según informan fuentes del TSJCV.

Dichos análisis médicos son coincidentes con las observaciones recogidas en el atestado policial, según el cual los agentes no apreciaron síntomas de afectación por drogas en el conductor. Así con todo, tras haber prorrogado 24 horas la detención ayer viernes, al hallarse a la espera de un informe médico y la ratificación en sede judicial por la facultativa, el magistrado le ha impuesto como medida cautelar la retirada del permiso de conducir, informan estas mismas fuentes.

La causa está abierta inicialmente por un posible delito de homicidio por imprudencia que seguirá bajo investigación en otro juzgado, el de Instrucción 11 de Valencia, que estaba de guardia cuando ocurrió el atropello

No vio a la chica

Tal y como informó Levante-EMV, una joven de 20 años fallecía a primera hora de la mañana de este viernes tras ser arrollada por un camión en la calle Valle de la Ballestera de València mientras cruzaba en verde un paso de peatones. El siniestro ocurría en torno a las 6.45 horas de la mañana a la altura del número 69 de la citada vía. El camionero, que conducía un vehículo de gran tonelaje de una empresa de reparto de paquetería, se estaba incorporando a Valle de la Ballestera desde la calle Hernández Lázaro. Tenía el semáforo en ámbar, mientras que el de peatones estaba en verde. La joven se encontraba cruzando por el paso de cebra cuando el camión, en el giro, la arrolló.

Ahora, se investiga si cometió un homidio imprudente por no haber frenado el camión, y si la acción estuvo producida por el consumo de alcohol o drogas. A pesar de que el camionero aseguraba que no había visto a chica, efectivos de la Unidad de Policía Judicial le practicaron un test de saliva para detectar la ingesta de sustancias estupefacientes, siguiendo el protocolo de accidentes de tráfico con víctimas mortales, cuyo resultado dio positivo en cocaína y cannabis. No obstante, cabe recordar que los positivos en drogas demuestran su consumo, pero no prueban que incapaciten a la persona para ejercer una acción en un momento determinado.

A la espera de los resultados

Tras el arrollamiento, que obligó a cortar Valle de la Ballestera en sentido hacia Maestro Rodrigo, tuvieron que intervenir los Bomberos de València para liberar el cuerpo de la víctima mortal, que perdió la vida en el acto. Una vez realizada esta tarea, la comisión judicial acudió al lugar del accidente para iniciar las primeras pesquisas, así como el equipo de Atestados de la Policía Local de València.

Poco después de las 10.20 de la mañana se retiraban las unidades de Policía Judicial de Tráfico que se desplazaron hasta el lugar para hacer una minuciosa inspección ocular de la zona, revisando también el interior del camión así como el tacógrafo. Un segundo camionero de la empresa de paquetería acudía también al punto del siniestro para hacerse cargo del vehículo pesado, pues el hombre que lo conducía fue detenido por la policía como presunto autor de un delito de homicio por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial.

Ahora, la policía espera los resultados de un segundo análisis, cuyas muestras de saliva se han enviado a un labotario homologado, que confirmen la presencia de las drogas en el cuerpo del conductor. En función del resultado, que no se conocerá hasta la semana que viene, y que será clave para determinar su culpabilidad en los delitos que se le imputan, se determinarán las sanciones que se imponen al camionero.