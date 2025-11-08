Prisión provisional para el pistolero que mató a tiros un hombre en Xirivella

El Juzgado de Instrucción número 1 de Requena ha acordado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Juan M., alias el Morcillo, por presuntamente asesinar a tiros a Daniel M., conocido en el pueblo como Raponchi, la mañana del 4 de septiembre, mientras paseaba por una calle de Xirivella. Tras consumar el crimen, el ahora detenido se dio a la fuga a bordo de un vehículo de alta gama y desde entonces permanecía escondido en un barrio de Requena, donde fue localizado este jueves por la noche -y posteriomente detenido- por agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quienes lo tenían plenamente identificado desde el primer momento.

Ante los indicios que apuntaban que el sospechoso podía estar oculto en una vivienda de Requena, los investigadores establecieron distintos dispositivos de vigilancia en la zona. Dos meses después de darse a la fuga, los efectivos localizaban al presunto homicida en las inmediaciones del domicilio, procediendo a su detención. A primera hora de este sábado Juan M. pasaba a disposición judicial para ser interrogado por el juez, aunque el acusado, que ha alegado que actuó influenciado por el consumo de drogas, se ha acogido a su derecho a no declarar y solo ha respondido a las preguntas de su abogada.

Tras el interrogario, el magistrado ha acordado la medida preventiva de prisión para el presunto autor del tiroteo, al que se le imputan media docena de delitos, entre ellos contra la seguridad vial, robo, tenencía ilícita de armas y homicidio, por el asesinato de Raponchi, un hombre de 35 años con un amplio historial delictivo, que acababa de quedar en libertad tras cumplir una larga condena.

Tres disparos

Tal y como informó este diario, el asesinato de Daniel M. se produjo el 4 de septiembre, sobre las 9.50 horas, en la Plaza Gerardo Garcés, en el cruce con la Avenida Constitución de Xirivella. Según relataron varios testigos a este diario, el homicida iba a bordo de un vehículo del que se bajó nada más ver a su víctima. En apenas unos segundos, con premeditación y alevosía, le descerrajó tres disparos mortales que le causaron la muerte. Tras consumar el crimen, se volvió a subir del coche y se fugó a toda velocidad. Algunos vecinos apuntaban que el vehículo estaba conducido por una segunda persona, de la que se tiene la sospecha que pudiera ser su hermano.

El personal de una farmacia ubicada a escasos metros del lugar del crimen prestó las primeras asistencias al herido, que cayó desplomado en estado inconsciente en plena calle dejando un reguero de sangre. Las farmacéuticas comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, por turnos, hasta la llegada de un primer equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona.

Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal retomó las maniobras de RCP hasta la llegada de un SAMU, cuyo equipo médico finalmente continuó asistiendo al herido hasta que finalmente confirmaron su fallecimiento. Poco antes del mediodía, el cuerpo sin vida de Raponchi era trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde se le practicó la autopsia.

"Te tengo que matar"

La zona quedó acordonada bajo un estricto dispositivo de seguridad formado por decenas de policías para facilitar el trabajo de los agentes, ante la acumulación de decenas de vecinos y periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Especialistas de la Policía Científica, por su parte, realizaron una minuciosa inspección ocular del terreno en busca de posibles vestigios del autor del crimen, quien hasta ahora permanecía en paradero desconocido tras huir a bordo de un coche oscuro de alta gama.

Redacción Levante-EMV

Según los primeros datos de la investigación, todo apunta a un ajuste de cuentas entre víctima y agresor, quienes la noche anterior habrían mantenido un enfrentamiento en el recinto ferial, a escasos metros de la zona en la que se produjo el homicidio. Personas del entorno de Daniel aseguran que el fallecido había quedado con su asesino para hablar y solucionar el conflicto. De hecho, los investigadores comprobaron que minutos antes del suceso ambos habían mantenido una conversación telefónica cuyo contenido no ha trascendido al estar decretado el secreto de sumario en esta causa.

Sin embargo, vecinos que presenciaron los hechos indican que el homicida tenía claras sus intenciones de zanjar el asunto por las malas. Así, tras avistar a su objetivo, según relató un testigo, un hombre "con barba y vestido de negro", bajó del vehículo y sin mediar palabra le descerrajó tres disparos mortales después de gritarle "te tengo que matar".