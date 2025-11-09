Investigación
Investigan el secuestro de un hombre en Tenerife durante la noche del sábado
Dos individuos forcejearon con un tercero, lo metieron en el maletero de un coche y huyeron a gran velocidad
Agentes de la Policía Nacionalinvestigan un supuesto secuestro de un varón ocurrido durante la noche de este sábado en el área metropolitana de Tenerife.
Dos individuos forcejearon con otro hombre y después consiguieron meterlo a la fuerza en el maletero de un Seat Córdoba, que huyó del lugar a toda velocidad.
Los hechos ocurrieron en torno a las 22:40 horas en el municipio de La Laguna, según indicaron las personas consultadas.
Barrio de La Candelaria
Dos vehículos, un Seat Córdoba de color negro y un Opel Astra gris, entraron en el barrio de La Candelaria, en la zona de La Cuesta. Los ocupantes de ambos turismos se dirigieron a la calle Machado y Fiesco. Dos varones que iban en el Seat Córdoba, que circulaba en primer lugar, se bajaron y abordaron a un ciudadano que caminaba por la calle.
Al final, pudieron meter al afectado en el maletero del Córdoba y huyeron a toda velocidad. Mientras tanto, el conductor del Opel Astra se quedó parado e hizo algo de tiempo para que el Seat no pudiera ser perseguido.
Recogida de testimonios
Hasta el mencionado enclave acudieron policías locales de La Laguna. Tras hablar con algunos testigos, los agentes municipales dieron una batida por la zona de La Cuesta e inmediaciones, pero no consiguieron localizar a los coches y sus ocupantes.
Una de las hipótesis de trabajo es que algunos implicados huyeron hacia Valle Tabares o Los Campitos.
Debido a las características de los hechos narrados por los testigos, el caso ha sido asumido por investigadores de la Policía Nacional.
