Secuestro Exprés en Sagunt: Asaltan a un hombre y lo obligan a sacar dinero bajo amenazas de muerte

El Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años y medio de prisión a Mousa M., el hombre que en septiembre de 2023 asaltó a un vecino de Sagunt y le obligó a subir a la furgoneta en la que viajaba para robarle. Durante el tiempo que estuvo retenido, el secuestrador le propinó varios golpes con una barra y le amenazó de muerte mientras que la mujer que se encontraba con él, que también participó en el secuestro exprés, lo custodiaba en el trayecto a su casa, donde lo llevaron para que recogiera su tarjeta de crédito y acudir a un cajero automático para retirar dinero, que también le sustrajeron.

Durante el juicio, celebrado por conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes, el acusado ha reconocido que llegó a apuntar con una cuchilla en el cuello a su rehén para extorsionarlo, lo que le ha valido para beneficiarse de una reducción considerable de la pena, para el que las acusaciones solicitaban inicialmente siete años de cárcel. El ahora condenado, que ya estaba en prisión de manera preventiva, alegó que actuó influenciado por su adicción a las drogas. La otra acusada, que afrontaba seis años de cárcel, ha sido declarada en rebeldía al no presentarse a la vista en la que iba a ser juzgada. De ahí que la Audiencia de València haya ordenado su búsqueda, detención e ingreso en prisión.

Lo liberaron cuando no podía sacar más dinero

Los hechos que ahora han sido condenados ocurrieron la tarde del 27 de septiembre de 2023, cuando los acusados iban a bordo de una furgoneta blanca. Según los hechos probados, sobre las 15.35 horas se pararon frente a un bar de Sagunt en el que se encontraba la víctima, a la que obligaron a subir a la fuerza mediante empujones. Una vez en el vehículo, y "con ánimo de menoscabar su integridad física y de obtener un beneficio patrimonial ilícito", los secuestradores le propinaron golpes en la cara y en el oído izquierdo con las manos y con una barra, mientras que el hombre sacó un cúter y le amenazó con cortarle el cuello si no le daba el dinero.

Después de registrarlo bajo amenazas de muerte, le robaron los 120 euros en efectivo que llevaba encima y su teléfono móvil. Acto seguido, se desplazaron en la furgoneta a la vivienda del afectado, a quien obligaron a subir a su casa para coger la tarjeta de crédito. Para evitar que escapara o pidiera ayuda, la mujer le acompañó durante el trayecto, hasta que volvieron al coche para ir a un cajero. Al llegar, le obligaron a hacer una retirada de efectivo de 50 euros y, al recoger el dinero, le pidieron que hiciera otra. Sin embargo, al comprobar que su rehén no podía sacar más fondos, los secuestradores le lanzaron el móvil que previamente le habían robado y huyeron del lugar.

Tres condenas por robos

Como consecuencia de las agresiones, la víctima sufrió una pequeña herida de 1 cm en la región del hueso nasal con desviación del mismo, otorragia en el pabellón auricular izquierdo y excoriación lineal de 6 cm en región doral que precisó para su sanidad cura local, causándole un perjuicio estético de carácter leve consistente en cicatriz en región nasal por el que solicita que se le indemnice. La sentencia, leída in voce tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, obliga a los agresores a pagarle 1.340 euros de indemnización (1.170 por las lesiones y 170 por los bienes sustraídos). Una cantidad que el ahora condenado ya había consignado íntegramente antes del juicio.

De ahí que el magistrado haya apreciado la atenuante de reparación del daño y haya accedido a rebajarle la pena por los delitos de robo con violencia en concurso de detención ilegal y otro de lesiones leves que se le imputaban. Por estos hechos, la acusación pública solicitaba antes del juicio siete años de cárcel al apreciar la agravante muy cualificada de reincidencia, por las tres condenas previas que acumulaba el procesado, dictadas entre 2014 y 2016 por robos con violencia, con penas privativas de libertad que en su conjunto suman los quince años. Es por ello que la Fiscalía pedía que en esta ocasión se le sustituyera la pena de cárcel por la expulsión del país y la prohibición de entrada por un plazo de diez años.

Finalmente, tras reconocer los hechos e indemnizar a su víctima, Mousa M., que ya estaba en prisión de manera preventiva, ha podido beneficiarse de una reducción considerable de la pena al apreciarse, además, la atenuante de adicción a las drogas. Así, la sentencia, que ya es firme, le condena esta vez a dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 900 euros por las lesiones ocasionadas a su víctima. Respeto a su pareja, para la que pedían seis años de cárcel y una multa de 900 euros, habrá que esperar a que sea localizada y detenida para conocer la pena que se le impone.