Improvisan un altar en memoria del motorista fallecido el jueves en València
El conductor fue evacuado al Hospital Clínico de València en estado crítico y poco después los médicos confirmaron su muerte
La muerte del joven motorista que perdió la vida la noche del pasado jueves tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la calle Doctor Moliner de València ha conmocionado a los vecinos del barrio. En el mismo punto en el que el hombre de 22 años perdía el control del vehículo e impactaba contra un contenedor de obra, familiares, amigos y allegados del fallecido han querido rendirle un homenaje y han improvisado un altar con flores y velas en su memoria.
Tal y como informó Levante-EMV, el tráfico siniestro se producía sobre las 21.30 horas del pasado jueves, cuando el motorista, que en esos momentos circulaba por la calle Doctor Moliner, perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol y un contenedor de obra, que estaba situado en la acera.
Dos personas heridas
Tras recibir un aviso de varias personas heridas por un accidente de tráfico, otras dos personas que viajaba en patinete también se vieron afectadas, hasta cuatro ambulancias se desplazaron con urgencia hasta el lugar del accidente.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias(CICU), por su parte, movilizó una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital al conductor durante más de media hora.
Los sanitarios lograron estabilizar al motorista, que fue evacuado de urgencia al Hospital Clínico de València, a escasos metros del lugar donde se produjo el accidente, donde ingresó en estado crítico. Poco después, los médicos confirmaban la trágica noticia: el conductor no pudo superar las gravísimas heridas que sufrió en el siniestro y falleció.
En el accidente, que se encuentra bajo investigación, también resultaron heridas leves otras dos personas que circulaban en patinete por la zona.
- Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
- El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
- Todos los destinos a los que volar desde el aeropuerto de Valencia este invierno
- Lo que el Ventorro se llevó
- El núcleo duro de Mazón habló con Pradas nueve minutos en momentos clave del 29-O
- Una plaga de palomas, posible origen del caso de gripe aviar en l'Oceanogràfic
- El alquiler precario se extiende al área metropolitana de València