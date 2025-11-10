Vidas truncadas por atropellos mortales en Valencia

El atropello mortal de una joven de 20 años a primera hora de la mañana de este viernes ha vuelto a poner el foco en una realidad que, por desgracia, se repite con demasiada frecuencia en la Comunitat Valenciana y que abre, una vez más, el debate sobre los riesgos a los que están expuestos los peatones. Y es que en los últimos meses se han encadenado una serie de arrollamientos en los que varias personas han perdido la vida y otras tantas han resultado heridas, víctimas de una sucesión de siniestros que dejan tras de sí un rastro de dolor y preocupación sobre la seguridad vial urbana.

Aunque todavía no existen datos oficiales que recojan las muertes por atropellamiento en territorio valenciano en los últimos doce meses, un informe publicado por la aseguradora Línea Directa revela que en la última década -entre 2014 y 2023- cerca de 3.500 peatones murieron atropellados en España. En ese mismo periodo de tiempo, 340 personas perdieron la vida tras ser atropelladas en la Comunitat Valenciana mientras que otras 10.051 resultaron heridas. Datos que sitúan a la valenciana entre las autonomías con mayor tasa de incidencia (20,8 por ciento), superando levemente la media nacional (20,4 por ciento).

Porcentaje de muertes por atropello en España. / Línea Directa

Consumo de drogas

La última en sumarse a esta lista negra que, lamentablemente, no deja de crecer es la joven de 20 años que este viernes fallecía tras ser arrollada por un vehículo de gran tonelaje de una empresa de reparto de paquetería. El camionero, que se estaba incorporando a la calle Valle de la Ballestera desde la Calle Hernández Lázaro, tenía el semáforo en ámbar y, según declaró, no vio a la joven, que estaba cruzando un paso de cebra con el semáforo en verde para los peatones. A pesar de que el conductor no presentaba síntomas de estar bajo los efectos de las drogas, los resultados del test salival que le realizaron agentes de la Policía Local de València en el lugar del siniestro arrojaron un resultado positivo en cocaína y marihuana.

En ese momento el camionero, un hombre de 58 años que alegaba que consumió dichas sustancias el fin de semana anterior, fue detenido. Tras pasar a disposición judicial este sábado por la mañana, el Juzgado de Instrucción número 13 de València, en funciones de guardia, lo dejaba en libertad de manera provisional al confirmar que el conductor no estaba drogado en el momento del siniestro, sino que el consumo de la droga se remontaba a hace una semana, según los resultados de un análisis forense que se le practicó. Así con todo, el magistrado acordó como medida cautelar la retirada del permiso de conducir, según informaron fuentes del TSJCV.

Abraham Pérez

En marzo de este mismo año se producía otro arrollamiento mortal en Alaquàs en circunstancias muy similares. La mañana del 11 de marzo Javier Poveda fallecía tras ser alcanzado por un vehículo cuando hacía 'running' con un amigo. El suceso tuvo lugar en torno a las siete de la mañana, cuando el hombre de 49 años estaba cruzando con su compañero por uno de los pasos de peatones de la rotonda que conecta la CV-410 con la CV-403. El peatón fue bruscamente alcanzado por el vehículo, resultando gravemente herido. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios que atendieron al herido, que fue evacuado al Hospital General en estado crítico, los médicos confirmaban su fallecimiento horas después. Tras ser sometido a las pruebas de detección de alcohol y sustancias estupefacientes, el conductor dio positivo en la muestra indiciaria de drogas, concretamente, en cocaína y cannabis.

Ocho días después la tragedia volvía a sacudir a la sociedad valenciana. Un adolescente de 17 años perdía la vida en València tras ser arrollado por un vehículo en la confluencia del Paseo de la Alameda con el puente de la Peineta. El suceso tuvo lugar sobre las diez y media de la noche del 19 de marzo, en plena Nit de la Cremà. El personal sanitario del SAMU que se desplazó hasta el lugar realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización al menor, pero no hubo respuesta por lo que confirmaron su fallecimiento. En esta ocasión, el conductor del coche también dio positivo en sustancias estupefacientes.

El punto negro de València

En circunstancias totalmente distintas se producía el suceso que conmocionó a los valencianos este verano. Una niña de apenas seis años fallecía tras ser atropellada por una ambulancia en pleno centro de València. El trágico suceso tuvo lugar sobre las 17.30 horas de la tarde del 12 de agosto en la Calle San Vicente, a la altura del cruce con la plaza de San Agustín. Los sanitarios desplazados hasta el lugar trataron de reanimar a la menor durante un largo tiempo. Sin embargo, dada la gravedad de las heridas, la niña fallecía finalmente en el Hospital La Fe de València. En esta ocasión, el conductor de la ambulancia circulaba a velocidad reducida y el siniestro se produjo por un descuido de la niña, que se soltó de la mano de la madre e invadió la calzada, siendo sorprendida por el vehículo.

Germán Caballero

El trágico suceso se producía a escasos metros del lugar en el que un año antes fallecía una mujer de 70 años tras ser también atropellada por un camión frigorífico. El arrollamiento mortal tuvo lugar sobre las 11.00 horas de la mañana del 16 de agosto de 2024, a la altura del número 84 de la Calle de San Vicente Mártir de València en el cruce con la plaza de San Agustín, una zona que ha sido catalogada como un punto negro de la capital. A su llegada, los servicios médicos solo pudieron confirmar la muerte de la peatón.

Atropellos en la Ronda Nord

Otro punto conflictivo en el que se han registrado varios accidentes de este tipo es la Ronda Nord de València. La madrugada del 8 de febrero, en torno a las 4.30 horas, una joven de 28 años de edad fallecía tras ser atropellada por un Cabify cuando cruzaba la Ronda Nord hacia el cementerio de Benimaclet, a la altura del Camino de las Fuentes. La víctima formaba parte de un grupo de amigos que cruzaba la vía por el paso de cebra existente en ese punto, pero cuando estaba en rojo para los peatones. En el grupo iban cinco personas, pero la única alcanzada por el vehículo fue la citada joven, que falleció en el acto debido al brutal impacto recibido.

Nada más producirse el atropello, el conductor detuvo el vehículo y alertó a Emergencias, que envió al lugar patrullas de la Policía Local, así como una ambulancia del SAMU, cuyo personal solo pudo certificar la muerte de la chica. Por su parte, agentes de la Policía Local de València sometieron al conductor a las correspondientes pruebas de alcohol y drogas, y ambas dieron negativo. Así con todo, los investigadores inspeccionaron minuciosamente el vehículo, que en ese momento llevaba clientes, y el ordenador de a bordo, así como las cámaras de tráfico para comprobar si el coche circulaba a la velocidad correcta, limitada a 50 km/h en ese tramo.

A escasos metros del lugar, también en la Ronda Nord de València, la tarde del 19 de mayo de 2024 un niño de ocho años resultaba herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo que circulaba a gran velocidad por la avenida Hermanos Machado de València. Después de arrollar y dejar en la calzada al niño, que cruzaba en verde un paso de peatones, el conductor, un conocido delincuente de 22 años, condenado por amenazar de muerte a dos personas trans, se dio a la fuga. Días después, y al verse acorralado, se entregaba a la Policía Local y un juzgado de València acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Como consecuencia del siniestro, ocurrido a las 15.33 horas en la avenida Hermanos Machado, a la altura del Camino de Moncada de València, el menor sufrió heridas de gravedad, entre ellas fractura de fémur en ambas piernas, traumatismo craneoencefálico, traumatismo torácico y contusiones pélvicas, siendo trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció varios días en la UCI. Contra todo pronóstico, tuvo evolucionó favorablemente y consiguió superar las gravísimas lesiones sufridas, de las que todavía a día de hoy se recupera.

Homicidio por imprudencia

Los arriba relatados son solo algunos de los casos registrados durante los últimos meses en Valencia en un año especialmente tráfico que arrancaba con la muerte de dos octogenarios que fueron arrollados por un vehículo en El Palmar. Horas después se conocía que los fallecidos eran el expresidente de Feria València, Antonio Baixauli, y su mujer, ambos de 83 años, quienes fueron embestidos por un vehículo que circulaba a gran velocidad por la calle Vicente Baldoví de València -nombre que recibe la carretera que conecta la "carretera del Saler" con El Palmar. El siniestro se produjo la tarde del 19 de enero, cuando el matrimonio detuvo el coche para tirar la basura. El empresario, que se encontraba dentro del vehículo, murió por la colisión mientras que su mujer fue atropellada en la vía.

Accidente mortal en El Palmar / Levante-EMV

El conductor del vehículo, un joven de 22 años, circulaba ebrio y de forma temeraria, arrojando un resultado de 0,71 mg/l de alcohol en aire aspirado y 0,69 en los tests de alcoholemia que se le practicaron. De ahí que fuera detenido como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial -conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción temeraria- y de otros dos delitos de homicidio por imprudencia. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, en funciones de guardia, acordaba su puesta en libertad con las medidas cautelares de prohibición de conducción de vehículos a motor y quedó investigado por dichos delitos.