Investigan la agresión grave a un policía que habría descubierto un robo de palomos en Vinalesa

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigan la agresión sufrida este pasado sábado en la localidad valenciana de Vinalesa a un policía nacional fuera de servicio, que se encuentra herido grave.

Fuentes policiales han confirmado a Levante-EMV que la agresión se produjo este pasado sábado, sobre las 18.30 horas, cuando habría descubierto un robo de palomos en Vinalesa.

La Policía Local encontró al hombre herido en un calle de la ciudad y le prestaron la primera atención hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El policía se encuentra hospitalizado en estado de coma inducido tras sufrir la agresión y fue hallado inconsciente con un traumatismo craneoencefálico cerca de su domicilio, y nadie vio quién le golpeó ni cómo sucedieron los hechos.

Esa información añade que una patrulla de la Policía Local encontró al hombre gravemente herido en el suelo y también halló una piedra cerca del cuerpo de la víctima, por lo que la principal hipótesis que analizan los investigadores de la Guardia Civil es que el policía recibió una pedrada.