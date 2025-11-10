Pillados en Casinos tras robar antigüedades en una casa de Villar del Arzobispo

El aviso de un vecino de Villar del Arzobispo, que la medianoche del pasado martes llamó al 062 al presenciar como varios hombres cargaban objetos en una furgoneta y se daban a la fuga, ha sido clave para dar caza a los ladrones. Gracias a su rápida intervención, la Guardia Civil desplegó un operativo para cerrar las salidas del municipio en cuestión de minutos y localizar a los sospechosos.

El dispositivo funcionó. Tanto es así que apenas una hora después del robo, una patrulla localizó el vehículo en la localidad vecina de Casinos. En el interior viajaban dos jóvenes de 23 y 25 años, ambos de nacionalidad española, y junto a ellos un llamativo botín: siete tinajas, ocho lebrillos y varias jarras de barro esmaltadas, piezas antiguas utilizadas tradicionalmente para guardar vino o aceite. El conjunto, valorado en unos 6.350 euros, había sido sustraído de una vivienda de Villar del Arzobispo.

Los agentes también hallaron en el vehículo varias herramientas mecánicas (dos motosierras, una desbrozadora y una barrena) cuya procedencia no pudieron justificar los detenidos. Asimismo, otra patrulla desplazada al domicilio confirmó que se trataba de los objetos robados en la casa, que presentaba signos de haber sido forzada. Los objetos sustraídos fueron devueltos a su legítimo propietario.

Colaboración vecinal

Gracias a la rápida reacción del testigo y a la coordinación de las patrullas de Seguridad Ciudadana de Llíria, el caso quedó resuelto en menos de una hora. Los dos sospechosos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Llíria.

Tras este episodio frustrado, desde la Guardia Civil destacan la importancia de la colaboración vecinal y recuerdan que cualquier información sobre hechos similares puede comunicarse a través del teléfono 062.