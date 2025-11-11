Encuentran con hipotermia al anciano que se perdió buscando rebollones

El hombre de 79 años que desapareció la tarde del 5 de noviembre en Alpuente, donde había ido a buscar rebollones, ha aparecido con vida. El anciano, que se había perdido en algún punto del término municipal mientras paseaba por el campo, fue hallado a primera hora de la mañana del día siguiente por los efectivos de la Guardia Civilque se habían movilizado para localizarlo.

La voz de alerta la daban sus allegados, que sobre las 18.50 horas de la tarde informaban que habían perdido la pista de este hombre de 79 años. Varias patrullas de la Guardia Civil de los puestos de Villar del Arzobispo, Llíria, Chiva y Aras de los Olmos se activaron para localizar al desaparecido. En el operativo también fueron movilizadas unidades especializadas de Montaña (GREIM)de Ontinyent y de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Con hipotermia

Además, también participaron varias unidades de bomberos, brigadas forestales, voluntarios, equipos de drones, agentes medioambientales y vecinos de la localidad. Tras varias horas de intensa búsqueda, un vecino localizaba al anciano pasadas las 8.00 de la mañana del 6 de noviembre. El desaparecido fue encontrado a los pies de un pino con hipotermia dadas las bajas temperaturas registradas en la localidad en la que desapareció el anciano, que pasó la noche a la intemperie. Es por ello que fue trasladado a un centro médico para su recuperación.

Tras este episodio, que afortunadamente ha tenido un feliz desenlace, la Guardia Civil recuerda la importancia de que las personas que realizan actividades en el campo sean conscientes del tramo horario y las condiciones meteorológicas. En este sentido, recuerdan que el ocaso puede sorprender a una persona que se encuentre tratando de recolectar setas e impedir su vuelta en condiciones de seguridad.