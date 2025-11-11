Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés

La localidad de Vilafamés está de luto tras un accidente laboral mortal este martes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Castellón ha informado que un hombre ha fallecido mientras trabajaba en una empresa. Según ha podido saber Mediterráneo, se trataba de un trabajador externo que se encontraba realizando labores en las instalaciones.

El aviso ha entrado en el CICU a las 16.00 horas y hasta el lugar del accidente se ha desplazado una unidad del SAMU.

Las mismas fuentes han indicado que el fallecido en este accidente laboral tenía 34 años.

Reanimación sin éxito

Los sanitarios han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, así como tras técnicas de soporte vital para intentar salvar la vida del joven.

Sin embargo, no ha habido respuesta y los sanitarios han confirmado tristemente su fallecimiento. La causa de la muerte, por el momento, no ha trascendido.

Tres empleados jóvenes

Se trata del tercer accidente laboral mortal en apenas dos meses en Castellón, y el segundo en la última semana.

Y es que el día 5 de noviembre murió otro joven trabajador de 29 años en una empresa de un polígono de Morella. Además, otro varón de 30 años perdió la vida electrocutado trabajando en las vías del tren en Torreblanca en octubre.