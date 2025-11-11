Desarticulado un grupo criminal especializado que robaba en casas de València y Sagunt

La Policía Nacional han desarticulado en València un grupo criminal itinerante de origen georgiano especializado en robos en viviendas. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer, de entre 41 y 49 años— acusadas de cometer al menos cuatro robos con fuerza en casas habitadas de València, Sagunt y Tarragona.

La investigación de estos hechos de los que ahora informa la policía en un comunicado se inició el pasado mes de agosto, tras la denuncia de un robo en una vivienda del distrito valenciano de Trànsits. Los agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia lograron identificar a dos de los sospechosos. Posteriormente, un nuevo asalto en el distrito de Patraixpermitió confirmar que ambos individuos habrían participado también en este segundo robo.

Grupo altamente especializado

Las pesquisas policiales determinaron que los detenidos formaban parte de un grupo altamente especializado, con una estructura perfectamente organizada y con capacidad para desplazarse a diferentes puntos del país, modificando la composición de los equipos que ejecutaban los robos.

Tras una laboriosa investigación, los agentes identificaron a los responsables y establecieron un dispositivo de seguimiento. Tres de ellos fueron interceptados a la entrada de Valencia, cuando regresaban presuntamente de cometer un robo en Tarragona.

Oculto en el aire acondicionado

Los arrestados se desplazaban en dos vehículos. Uno actuaba como "lanzadera", encargado de detectar posibles controles policiales, mientras el otro transportaba los objetos sustraídos. En este segundo coche, los agentes hallaron alrededor de 1.500 euros en efectivo y numerosas joyas escondidas dentro de los conductos de aire acondicionado.

Útiles que empleaban los ladrones para cometer los robos en viviendas de Valencia, Sagunt y Tarragona. / Policía Nacional

Posteriormente, con autorización judicial, se realizó un registro en la vivienda de los detenidos en la capital, donde se intervinieron herramientas empleadas para forzar cerraduras mediante técnicas como impresioning, bumping, ganzuado o magic key, además de dinero y objetos procedentes de varios robos. En el operativo también fue detenida una mujer.

Gracias a los efectos recuperados, los investigadores vincularon al grupo con otro robo en Sagunt y comprobaron que disponían de una segunda vivienda en Torrevieja (Alicante), que utilizaban para ocultarse tras cometer los asaltos. En total, los agentes recuperaron 75 piezas de joyería valoradas en unos 35.000 euros, un reloj de alta gama y más de 2.500 euros en efectivo, objetos que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Los cuatro detenidos, todos ellos con antecedentes por hechos similares, han pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Recomendaciones

Para evitar robos en domicilios, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones. Entre sus consejos destacan cerrar siempre con llave, no facilitar el acceso al portal a desconocidos, avisar al 091 ante la presencia de personas sospechosas o marcas en las puertas y no entrar en la vivienda si se encuentra la puerta forzada o abierta.