El trabajador que apuñaló a su compañero durante una pelea en Mercavalència: "Me estaba insultando y estallé"

La mala relación entre dos trabajadores de una empresa de frutas y verduras que opera en Mercavalència culminó en un enfrentamiento entre ambos que se saldó con uno de los implicados herido de gravedad al ser apuñalado por su compañero. Este martes, el acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa ha reconocido ante el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que le clavó una navaja que utilizaba como herramienta de trabajo porque "me tenía cansado". Los hechos ocurrieron a las 9.25 horas de la mañana del 16 de noviembre de 2023, en el almacén del puesto del mercado en el que ambos trabajaban.

"No sé qué me pasó ese día. Perdí los estribos porque siempre me insultaba y me trataba mal", ha esgrimido el procesado, que se ha acogido a su derecho a declarar el último. Durante su declaración, ha tratado de justificar que actuó en defensa propia alegando que su compañero le propinó antes un puñetazo "y yo por desgracia reaccioné así". Se escuda en el consumo de alcohol y asegura que antes de la pelea había tomado "una cerveza, un carajillo y varios chupitos de cazalla". Sin embargo, ni el testigo que intermedió en la pelea ni los policías que intervinieron en el aviso respaldan este argumento y manifiestan que el acusado no presentaba síntomas de ebriedad.

Asimismo, el agresor sostiene que en ningún momento fue consciente del daño que había causado", a pesar de que le clavó una navaja de unos 9 cm que utilizaba para cortar flejes y que guardaba en el bolsillo. En este sentido, ha subrayado que él mismo se entregó a la policía al conocer que la víctima tuvo que ser evacuada de urgencia en ambulancia por las lesiones que le había causado. "Quería colaborar. No sé cómo pude hacer eso. No tenía intención de hacerle daño per estallé ante tantos insultos y no aguanté más", ha incidido.

Amenazas previas

Por su parte, el afectado asegura que su compañero, con el que mantuvo "varias" discusiones previas, llevaba semanas amenazándole. "Me quería pegar y acuchillar", ha acusado. Según ha relatado, ese día estaba transportando sacos de patatas en una carretilla elevadora cuando empezó a discutir con su agresor. "Nos enfrentamos, le di un golpe en la cara y me retiré", ha asumido. Fue entonces cuando el acusado le clavó la navaja en un costado, tal y como se observa en las grabaciones de las cámaras de seguridad -reproducidas durante el juicio a petición de la defensa- que recogen el momento exacto de la agresión.

En ellas se observa como el agresor persigue a la víctima y la asalta. En apenas unos segundos, el afectado le propina un puñetazo y el acusado le responde asestándole una cuchillada en el costado izquierdo. Al ver el enfrentamiento entre los dos implicados, dos compañeros intermedian y se llevan al herido, mientras que el encausado le persigue haciendo gestos de estar alterado.

El herido no fue consciente de las lesiones que había sufrido hasta que finalizó su turno, media hora después, cuando estaba subiendo las escaleras para ir a fichar. "No podía respirar. Me toqué y me salía mucha sangre". Fue entonces cuando sus compañeros alertaron a los servicios de Emergencias. El herido fue evacuado de urgencia a un centro hospitalario donde permaneció ingresado una semana al tener que ser intervenido por una herida torácica de unos 15 centímetros. Una lesión que "supuso un riesgo vital para el paciente al afectar a una zona vital, pudiendo haber causado su muerte de no haber tenido asistencia médica urgente", según concluye el informe médico forense que le practicaron.

El hombre que acuchilló a su compañero en Mercavalència durante el juicio. / A. Pérez

De ahí que el Ministerio Fiscal mantenga la petición de ocho años de cárcel para el hombre al que le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa. A pesar de las explicaciones esgrimidas por el agresor, la acusación pública sostiene que el hombre actuó con alevosía, influenciado por la mala relación que mantenía con la víctima desde hace meses. Así, ha cuestionado los argumentos de la defensa, que afirma que el acusado actuó en defensa propia y con sus capacidades mermadas por la ingesta de alcohol, señalando que ningún informe acreditó que el acusado estuviera ebrio en el momento del ataque, y que no cabe la legítima defensa porque "no se puede equiparar un puñetazo con un navajazo".

"Existía un ánimo homicida"

La acusación particular, por su parte, ve acreditado que en el ataque "existía un ánimo homicida" y considera que el acusado actuó con alevosía porque en el momento de la agresión llevaba la navaja oculta en el costado, tapando la hoja con el puño, y no la mostró hasta que fue a atacar a su representado. Asimismo, el letrado ha sostenido que la muerte de su cliente "no se ocasionó por causas ajenas al autor, pero se han desarrollado todos los elementos para acabar con su vida". Así, las acusaciones piden la pena de cárcel y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su víctima durante un plazo de diez años.

En concepto de responsabilidad civil, reclaman una indemnización de 17.852 euros (5.540 euros por las lesiones, 1.200 por la intervención quirúrgica, 5.012 por las secuelas y 6.100 por el perjuicio estético). La defensa, por su parte, pide que la sentencia que se dicte tenga en cuenta la atenuante de confesión, ya que el agresor acudió voluntariamente a la comisaría a contar los hechos y, además, se mostró colaborativo en toda la intervención. El caso ha quedado visto para sentencia.