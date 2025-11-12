Intenta estrangular a su pareja en un solar de Sagunt

El hombre de 61 años que el pasado viernes intentó asesinar a su pareja en Sagunt ya está entre rejas. El presunto maltratador era localizado y detenido poco después agredir y tratar de estrangular a la mujer en un solar de la localidad. La víctima que ya había sido forzada antes de subir al vehículo, logró escapar de su agresor y refugiarse en un hotel, donde fue localizada y asistida por los agentes.

Los hechos de los que ahora informa la Policía en un comunicado ocurrieron el viernes sobre las diez y cuarto de la noche, cuando la sala del 091 recibió un aviso de una fuerte discusión entre una pareja frente a un hotel de Sagunt. Según apuntaron varios testigos, el hombre había agredido a la mujer y había intentado introducirla en el coche a la fuerza, mientras la víctima pedía ayuda a gritos.

Rápidamente varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron a la zona y comenzaron a realizar batidas en busca del vehículo sospechoso, que fue localizado poco después en las inmediaciones del hotel. El presunto agresor, que estaba junto al coche, trataba de subirse para huir, cuando fue interceptado por los agentes. El hombre estaba alterado y no aclaraba dónde se encontraba la mujer, alegando que la había dejado en un descampado cercano al hotel.

Se escondió en el baño

Paralelamente, otra patrulla se desplazó al descampado en busca de la mujer, a la que no llegaron a localizar debido a la oscuridad y a las dimensiones del terreno. Mientras regresaban al hotel, los agentes consiguieron encontrarla escondida en los baños de recepción, visiblemente alterada y temerosa de volver a encontrarse con su pareja, ofreciéndole los policías asistencia.

Una vez a salvo, la mujer manifestó a los policías que había viajado con su pareja desde Madrid y, tras una fuerte discusión, el hombre la agredió con un puñetazo en el rostro y luego la introdujo por la fuerza en el vehículo, cerrando las puertas con seguro, sin permitir que esta saliera. A pesar de que en un primer momento consiguió abandonar el vehículo y emprender la huida, el hombre volvió a darle alcance.

Al borde de la muerte

Posteriormente, la llevó hasta una zona apartada del paso de los transeúntes donde le arrebató el bolso con sus pertenencias, dejándola incomunicada, además de agredirla físicamente, empujándola y llegando a asfixiarla en el suelo. Debido a la fuerte presión que ejerció en el cuello, la víctima estuvo al borde de perder la consciencia por falta de oxígeno, temiendo esta por su vida.

Fue entonces, cuando logró defenderse y zafarse de su agresor hasta conseguir huir campo a través y refugiarse en los baños del hotel donde fue localizada por los policías. Por tales hechos, el varón fue inmediatamente detenido como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y malos tratos en el ámbito familiar. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para su exploración médica como consecuencia de las heridas sufridas en el rostro.