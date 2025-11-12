Arrestan a una violenta pareja de ladrones que asaltaba a ancianos en Valencia y Alicante

Mostrando una actitud extremadamente cariñosa hacia sus víctimas, a las que abrazaban, acariciaban e incluso besaban para ganarse su confianza, una pareja itinerante de ladrones aprovechó la confusión que les generaba para asaltar a, al menos, una docena de personas de avanzada edad en Valencia y Alicante, a las que robaban sus joyas y sus objetos de valor.

Tras meses de investigación y seguimiento, la Policía Nacional ha conseguido atrapar en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet a estos delincuentes que actuaban por toda la costa mediterránea -un hombre de 26 años y una mujer de 30- a los que se les imputa doce hurtos y un robo con violencia.

Uso de violencia

La investigación de estos hechos que ahora salen a la luz a través de un comunicado se remonta a inicios de este año, cuando agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante detectaron un aumento significativo de hurtos cometidos utilizando el método bautizado "hurto cariñoso" entre los meses de febrero y abril.

Generalmente usaban una actitud amable y cercana para captar a sus víctimas, aunque, según informa la policía en un comunicado, si las víctimas se daban cuenta de que les estaban robando no dudaban en emplear la violencia física para arrebatarles las joyas el dinero que llevaban.

El blanco de estos delincuentes era siempre el mismo: personas de especial vulnerabilidad, generalmente personas de muy avanzada edad o con problemas físicos, a las que abordaban de manera sorpresiva dando besos y abrazos, haciendo creer a la víctima que es una persona que la conoce. Así, aprovechan el momento de confusión para robarles.

Actuaban en la costa mediterránea

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que los sospechosos pertenecían a un grupo itinerante que tenía la base en Alicante, donde pudieron relacionarlos con hasta diez hurtos. Sin embargo, para evitar ser identificados y dificultar que la policía les pudiera seguir la pista, tras cometer los robos se desplazaban inmediatamente a otras localidades, donde cometían nuevos delitos.

Tras meses de gestiones y comprobaciones policiales, los agentes identificaron finalmente a los dos presuntos autores en su domicilio, en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet, donde fueron detenidos por agentes del Grupo 21 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.

Implicados en más robos

Después de solicitar la autorización judicial pertinente y obtener el citado permiso, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de los investigados donde se hallaron numerosas joyas y dinero en efectivo procedentes de los diversos robos cometidos. Asimismo, se encontraron otras joyas que no pertenecían a ninguna de las personas que había denunciado durante la investigación. De ahí que la policía no descarte que se les pueda imputar nuevos robos a los detenidos.

De hecho, tras haberles dado caza, se les pudo relacionar con dos nuevos hurtos y un robo con violencia que se estaban investigando, y que fueron cometidos en el mes de junio en Valencia.

Tras las diligencias policiales, los detenidos, una mujer de 30 años y un hombre de 26, ambos con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Santa Coloma de Gramanet, que acordará las medidas cautelares que se les imponga.