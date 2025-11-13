La Guardia Civil busca testigos en Vinalesa para identificar al agresor del policía nacional en coma

Identificar al agresor que el pasado sábado hirió gravemente a un oficial de la Policía Nacional en Vinalesa en circunstancias aún no aclaradas. Esa es la máxima prioridad del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Moncada que ha asumido la investigación del caso. Cualquier ayuda es poca y hasta el más mínimo detalle puede ser clave para arrojar luz a este intento de homicidio que todavía sigue rodeado de todas las incógnitas. De ahí que el propio ayuntamiento, en consenso con el Instituto Armado, haya lanzado un comunicado a la población para solicitar la colaboración ciudadana.

De momento, los investigadores no cuentan con casi ningún elemento que permita saber qué pasó. Lo único cierto es que el agente, de 41 años y vecino de Vinalesa "de toda la vida", fue encontrado inconsciente, caído entre dos coches aparcados, por un vecino de la plaza España, cerca de donde está el actual domicilio de la víctima -antes residía con sus padres en otra calle del municipio-. Era poco antes de las seis y media de la tarde del sábado, 8 de noviembre, y según los médicos, la agresión había sido reciente, es decir, no llevaba mucho tiempo tendido en la calle cuando fue encontrado. El primer escollo al que se enfrenta la Guardia Civil es que, pese a la hora, no había nadie en la calle y nadie vio nada, ni normal ni anormal. Ni un solo testigo que aporte un punto de partida al que aferrarse.

El vecino que lo encontró alertó a la Policía Local, que fue quien dio el aviso a Emergencias, informando de la presencia de un hombre con un fuerte traumatismo craneoencefálico caído en plena calle y que no respondía, por lo que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió al lugar una ambulancia del SAMU. Tras prestarle la primera asistencia, los integrantes del equipo médico evacuaron al agente de urgencia al Hospital Clínico Universitario de València. Una vez en el centro, y tras realizarle pruebas diagnósticas de imagen para ver el alcance y consecuencias de las lesiones, decidieron inducirle un coma farmacológico para facilitar su recuperación, sobre la que ayer tarde seguía habiendo preocupación.

Todas las hipótesis están abiertas

De momento la única certeza es que el policía, un oficial que se había incorporado recientemente al Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y que estaba fuera de servicio, fue agredido probablemente por la espalda, pero ni siquiera está claro con qué fue atacado. Cerca de donde fue encontrado, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil encontraron una piedra grande, por lo que una de las posibilidades es que fuese utilizada para golpearle. Por esa razón, fue recogida por especialistas en Criminalística que la están examinando en busca de evidencias biológicas, aunque aún no hay resultados.

A partir de ahí todo son hipótesis. Fuentes de toda solvencia han confirmado a Levante-EMV que siguen abiertas todas las líneas de investigación, desde el robo hasta una agresión fortuita y no dirigida hacia su persona, pasando por todas las demás. Es cierto que la primera que se manejó es que el agente hubieses sido testigo de un intento de robo y que hubiese sido agredido al tratar de intervenir, pero las citadas fuentes advierten de que no hay una sola señal de robo en las inmediaciones que permita avanzar por esa vía.

Incluso se ha especulado con un posible robo de palomos deportivos, aves de alto valor de los que de vez en cuando se producen sustracciones. En este caso, se ha valorado esa posibilidad porque el punto donde estaba tendido el oficial de la Policía Nacional está justo enfrente de la casa de un hombre que posee este tipo de palomos, y que sufrió un robo meses antes. Sin embargo, tampoco en ese lugar han encontrado los investigadores ninguna señal de forzamiento que lleve a concluir que la víctima hubiese sorprendido a unos ladrones y que estos hubiesen reaccionado con una violencia inhabitual en este tipo de delincuente.

Otro de los hechos que ponen en entredicho que tras la agresión haya un delito contra el patrimonio es que todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en que "no se han producido robos en los últimos meses en el municipio".

Revisión de las cámaras

En esta situación, los agentes han pedido distintas medidas judiciales habituales en investigaciones criminales, desde la solicitud de las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto las municipales como otras de establecimientos privados y de domicilios de particulares, al volcado de los dispositivos del policía, muy conocido en el pueblo, donde ha nacido y crecido. Por lo que respecta a las cámaras, el alcalde de Vinalesa, Javier Puchol, ha remarcado que en la plaza de España "no hay ninguna, pero sí en el carrer Ample, al que conduce la única salida en vehículo desde esa plaza, en la que habitualmente solo se entra para aparcar". Puchol ha confirmado que la Guardia Civil ya les ha solicitado el visionado de las imágenes en un intento por identificar alguna matrícula o vehículo sospechoso.

Así las cosas, la Guardia Civil ha consensuado con el Ayuntamiento de Vinalesa la puesta en marcha de un llamamiento a la colaboración ciudadana. "Cualquier persona que disponga de información que pueda resultar útil para la investigación puede ponerse en contacto con la Policía Local, o con cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado", reza la publicación que el consistorio ha compartido en todas sus redes sociales, en el que además ha lamentado los hechos. El ayuntamiento también ha aprovechado para trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, todavía conmocionada por lo sucedido. Se trata, agrega en este sentido el comunicado y reitera el alcalde, de un suceso "puntual en el que se están poniendo todos los medios para su esclarecimiento".