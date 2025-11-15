La Guardia Civil confirma que los hermanastros detenidos por dejar en coma al policía iban a robar palomos deportivos

Los agentes de la Guardia Civil de las áreas de investigación y de Policía Judicial de la Compañía de Sagunt que lograron detener este jueves por la noche a los dos hermanastros que han dejado en coma a un policía nacional de Vinalesa, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva, han conseguido confirmar lo que tenían como hipótesis principal desde el principio: que los ahora arrestados iban a entrar a robar palomos deportivos en casa de un vecino de Vinalesa cuando el agente los descubrió de manera casual, ya que vive cerca y se los topó en la plaza de España.

Todos los indicios reunidos hasta ahora llevan a la misma conclusión: la víctima, un oficial de la Policía Nacional de 41 años, incorporado recientemente al Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y que estaba fuera de servicio, entró en esa plaza, muy próxima a su domicilio, justo en el momento en que uno de los hermanastros, probablemente el menor de edad, se colocaba un pasamontañas para colarse en casa del criador de palomos deportivos, tal como adelantó este diario cuando avanzó que esa la prncipal hipótesis de los investigadores. Se trata de animales de alto valor económico, cifrado como mínimo en varios miles de euros, aunque hay ejemplares, como es el caso del campeón de España, que pueden alcanzar los 40.000 euros de tasación-.

El agente, consciente de lo que iba a ocurrir, le habría llamado la atención e incluso sujetado, momento en que su hermanastro, de 21 años, con una acusada discapacidad intelectual y muy conocido por sus arrebatos violentos, le habría atacado por la espalda con una piedra de grandes dimensiones, de entre 20 y 30 centímetros de diámetro, con la que le golpeó con fuerza en la cabeza.

El policía cayó desplomado, inconsciente, entre dos coches, mientras los dos hermanastros, ambos vecinos de la barriada de las 613 Viviendas, en Burjassot, se fueron corriendo, primero, y andando, más tarde, hacia la salida de Vinalesa, donde fueron captados por una cámara de seguridad del ayuntamiento, clave para su posterior identificación y detención. Tras ellos, dejaron la piedra y uno de los pasamontañas, que ya están siendo analizados por el laboratorio central de Criminalística de la Guardia Civil en busca de vestigios biológicos que apoyen la incriminación.

La reconstrucción de los hechos ha sido posible no solo por esos dos elementos y por la imagen de la cámara, sino también por otros elementos con los que cuentan los investigadores, y que les pusieron sobre la pista de los autores en los días siguientes al ataque.

¿Autores también del primer robo de palomos?

Pero es que, además, en los registros ordenados por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Massamagrell, que instruye la causa, en los dos pisos de Burjassot donde vivían los sospechosos han sido encontradas pruebas totalmente incriminatorias para ellos. Entre otras, jaulas para aves de competición como las que cría el vecino de Vinalesa ante cuya puerta ocurrió la agresión, y que ya había sufrido un robo de varios ejemplares meses atrás. Los agentes tratarán ahora de averiguar si ese asalto podría haber sido cometido por estos mismos hermanastros.

De momento, se les imputa, por un lado, un delito de lesiones graves, a la espera de ver cómo evoluciona la víctima, que sigue ingresada en estado grave y con pronóstico reservado -continúa en coma inducido y se temen daños neurológicos-, y por otro, un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, según fuentes de toda solvencia consultadas por este diario, que han matizado que es probable que se cambie esa acusación por la de homicidio en grado de tentativa.

El menor, que ha pasado en la tarde de este viernes a disposición de la Fiscalía de Menores, ha quedado en libertad sin medidas cautelares, mientras que su hermanastro -comparten madre- será entregado este sábado en el juzgado de guardia.

Dos detenidos por la agresión al policía que sigue en coma / J.M. López

El padre, detenido por quebrantamiento

Tal como adelantó en la madrugada de este viernes Levante-EMV, agentes de la Guardia Civil detuvieron a última hora del jueves en Burjassot a los dos hermanastros de 15 y 21 años de edad como supuestos autores de la brutal agresión a un policía nacional en Vinalesa que lo mantiene hospitalizado en estado muy grave y con pronóstico reservado; de hecho, los médicos continúan siendo pesimistas no solo con su evolución, sino también con las posibles secuelas neurológicas por el fortísimo golpe en la cabeza.

Así mismo acabó detenido el padre del menor de 15 años por quebantamiento de una orden de alejamiento, ya que lo encontraron escondido dentro del domicilio de su exmujer y madre del menor, a pesar de estar en vigor la medida cautelar impuesta por un juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Los dos hermanastros tienen antecedentes por robos de poca monta y el mayor de ellos lleva en tratamiento psiquiátrico al menos desde 2019. De hecho, las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir en más de medio centenar de ocasiones por actitudes incívicas o delictivas del ahora arrestado, desde ataques a animales, a intentos de agresión a su madre, pasando por lanzamiento de adoquines a escaparates, hurtos de escasa entidad o exhibición de armas blancas a todo aquel que le lleve la contraria.

Las detenciones se produjeron poco antes de la medianoche de este jueves, en uno de los bloques de la plaza Palleter de Burjassot, después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, la tarde del pasado sábado, cuando atacaron al policía. Una vez identificados, y a la espera de ver si confiesan o no los hechos, el perfil criminológico de los arrestados y el resto de elementos reunidos hasta ahora confirman esa primera tesis barajada por los investigadores de la Guardia Civil, que el policía los sorprendió intentando robar y les llamó la atención, a lo que el mayor de los hermanos habría respondido atacándole con la piedra, de la que se desconoce dónde la obtuvo.

Amplio despliegue en las 613 Viviendas

Una vez averiguada la identidad y domicilios de los presuntos implicados en la agresión, la Guardia Civil de Massamagrell montó un dispositivo, con la colaboración de los especialistas en orden público y asaltos del Instituto Armado de la Usecic y de la Policía Local de Burjassot, así como el apoyo de un coche patrulla de la Policía Nacional. El menor fue apresado en su domicilio, en el que estaban también su madre y su padre, que también acabó arrestado, ya que la orden de alejamiento de su exmujer seguía en vigor

El mayor, sin embargo, no estaba en su domicilio, sino que la llegada de los agentes le pilló en la calle. Al ver el amplio despliegue policial, acudió a su padre, quien le acompañó para entregarse en la comisaría de la Policía Nacional de Burjassot al saberse buscado. Los agentes alertaron a la Guardia Civil, que desplazó parte del equipo que registraba los domicilios de la plaza Palleter a la comisaría, donde detuvieron al presunto autor material de la agresión y lo trasladaron a sus dependencias.

Plaza de España de Vinalesa donde fue agredido el oficial de la Policía Nacional fuera de servicio / Levante-EMV

Investigación compleja y rápida

La complejidad de la investigación, dada la falta de testigos, llevó a la jefatura de la Compañía de Sagunt de la Guardia Civil a formar un equipo conjunto formado por las áreas de investigación y de Policía Judicial para aunar esfuerzos, que finalmente han dado buenos resultados, ya que los presuntos agresores han sido identificados y detenidos apenas cinco días después del intento de asesinato del policía. Esa falta inicial de indicios para identificar a los agresores había llevado al propio ayuntamiento de Vinalesa, en consenso con el Instituto Armado, a lanzar un comunicado a la población para solicitar la colaboración ciudadana, ya que, los investigadores no contaban con casi ningún elemento para averiguar qué pasó.

El agente, de 41 años y vecino de Vinalesa "de toda la vida", fue encontrado inconsciente, caído entre dos coches aparcados, en la plaza de España por un vecino, cerca de donde está el actual domicilio de la víctima -antes residía con sus padres en otra calle del municipio-. Era poco antes de las seis y media de la tarde del sábado, 8 de noviembre, y según los médicos, la agresión había sido reciente, es decir, no llevaba mucho tiempo tendido en la calle cuando fue encontrado. El primer escollo al que se enfrentaba la Guardia Civil es que, pese a la hora, no había nadie en la calle y nadie vio nada, ni normal ni anormal. Ni un solo testigo. En esa situación, la apuesta principal era revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto las municipales como otras de establecimientos privados y de domicilios de particulares, algo que ha terminado siendo determinante.

El vecino alertó a la Policía Local de Vinalesa, que fue quien dio el aviso a Emergencias, informando de la presencia de un hombre con un fuerte traumatismo craneoencefálico caído en plena calle y que no respondía, por lo que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió al lugar una ambulancia del SAMU. Tras prestarle la primera asistencia, los integrantes del equipo médico evacuaron al agente de urgencia al Hospital Clínico Universitario de València. Una vez en el centro, y tras realizarle pruebas diagnósticas de imagen para ver el alcance y consecuencias de las lesiones, decidieron inducirle un coma farmacológico para facilitar su recuperación, sobre la que sigue habiendo preocupación. De hecho se mantiene el pronóstico reservado.