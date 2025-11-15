Un pavoroso incendio en un desguace de motos provoca una gran columna de humo visible desde València
Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Paterna, Moncada, Burjassot y Torrent
El Consorcio de Bomberos ha informado de un aviso de incendio registrado a las 09:37 horas en un desguace de motocicletas situado en la calle Calderers, en Alboraia. Las llamas han provocado una gran columna de humo visible desde València. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Paterna, Moncada, Burjassot y Torrent, además de un oficial y un sargento del propio consorcio para coordinar la intervención.
Asimismo, están participando en la actuación medios de los bomberos del Ayuntamiento de València, que colaboraron en las labores de control y extinción del fuego. El alcalde del municipio, Miguel Chavarría ha señalado que se trata de un incendio aparatoso pero que, en principio, no reviste gravedad y que el suceso no ha provocado heridos.
