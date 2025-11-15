En la montaña del Palomaret
Fallece un hombre de 44 años tras caer en parapente en Alicante
Un helicóptero de rescate localizó el cuerpo en una de las laderas de la montaña, con el paracaídas abierto
Alejandro Ruiz
Un hombre natural de Valencia, de 44 años, ha fallecido este sábado 15 de noviembre en Petrer, después de sufrir una caída mientras practicaba parapente en la zona de la montaña del Palomaret. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:52 horas, lo que activó de inmediato a los equipos de rescate.
Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER), que localizaron al varón en una de las laderas de la montaña. A su llegada al sitio, los efectivos comprobaron que el paracaídas se había abierto, pero también que el varón no presentaba movimientos.
Los bomberos han confirmado el fallecimiento del parapentista en el mismo punto del accidente. No se han registrado más heridos en el suceso, y su origen se desconoce por el momento. La intervención concluyó a las 15:30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
- Un camión pierde la carga de naranjas y provoca un gran atasco en la A-7 a la altura de la Llosa de Ranes
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo
- La Guardia Civil detiene a dos hermanastros de 21 y 15 años por la agresión en Vinalesa al policía que sigue en coma
- Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
- Corona se marcha del Valencia CF
- Anuel AA suspende su concierto de hoy en el Roig Arena
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat