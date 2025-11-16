Dos jóvenes fallecen y tres resultan heridos graves tras caer un coche por un barranco en Castellón

Dos jóvenes han fallecido y otras tres han resultado heridas al precipitarse el coche en el que viajaban al cauce seco de una rambla en el municipio castellonense entre Benassal y Ares del Maestrat. El siniestro se produjo a las 22:00 horas en el km 32 de la carretera CV-166.

En el coche siniestrado viajaban cinco ocupantes, todos hombres y alrededor de los 20 años. De los tres heridos, dos de ellos con politraumatismo, fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General de Castellon, y el otro, con varios traumatismos, fue trasladado al Hospital de la Plana por un SVB.

Tras la intervención de los Bomberos del Consorcio de la Diputación de Castellón los tres heridos fueron excarcelados, atendidos y evacuados a centros sanitarios, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos de los dos fallecidos.