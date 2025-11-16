Accidente de tráfico
Dos jóvenes fallecen y tres resultan heridos graves tras caer un coche por un barranco en Castellón
El accidente se produjo anoche en la CV-166 al precipitarse el coche en el que viajaban al cauce seco
Dos jóvenes han fallecido y otras tres han resultado heridas al precipitarse el coche en el que viajaban al cauce seco de una rambla en el municipio castellonense entre Benassal y Ares del Maestrat. El siniestro se produjo a las 22:00 horas en el km 32 de la carretera CV-166.
En el coche siniestrado viajaban cinco ocupantes, todos hombres y alrededor de los 20 años. De los tres heridos, dos de ellos con politraumatismo, fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General de Castellon, y el otro, con varios traumatismos, fue trasladado al Hospital de la Plana por un SVB.
Tras la intervención de los Bomberos del Consorcio de la Diputación de Castellón los tres heridos fueron excarcelados, atendidos y evacuados a centros sanitarios, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos de los dos fallecidos.
- Un camión pierde la carga de naranjas y provoca un gran atasco en la A-7 a la altura de la Llosa de Ranes
- El asesor de Pradas confirma que una ausencia de la consellera y Argüeso del Cecopi se debía a 'un tema de Presidencia' de la Generalitat
- Un pavoroso incendio en un desguace de motos de Alboraia provoca una gran columna de humo visible desde València
- El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
- València podría vivir veranos de más de 300 días con picos por encima de los 50 grados
- La Guardia Civil confirma que los hermanastros detenidos por dejar en coma al policía iban a robar palomos deportivos
- A prisión el detenido por machacar a un policía la cabeza con una piedra en Vinalesa
- Un análisis preliminar de la UPV no descarta que sea necesario 'construir adicionalmente una presa en el Poyo