Rescatan un hombre de los hierros tras un accidente en Vallada
El aviso se ha recibido a las 13.42 horas de este domingo
Los bomberos del Consorcio de Valencia han rescatado a una persona después de que haya quedado atrapada entre los hierros de un vehículo en el mediodía de este domingo. El incidente se ha producido después de un accidente, en el que la persona afectada ha sufrido una salida de la vía, que debe ser intensa si se ha quedado atrapada en el vehículo. Ha sido de allí de donde la han tenido que sacar los efectivos del cuerpo de bomberos, en el término municipal de Vallada. Allí se han desplazado después de recibir el aviso a las 13.42 horas de este domingo.
En el rescate, han participado efectivos de la unidad de Xàtiva y, también, voluntarios de la localidad de Vallada, donde se ha producido el accidente; también se ha personado el sargento de Alzira. Una vez completado el rescate, los bomberos han transferido a la persona herida a los medios sanitarios de la Generalitat Valenciana.
Por lo que se observa en las imágenes difundidas por el Consorcio de Bomberos, el accidente ha tenido lugar en una vía estrecha y montañosa, lo que podría haber complicado las labores de rescate.
