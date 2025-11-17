Desmantelan un punto de venta de droga alfa en Russafa

La Policía Nacional ha desmantelado en el barrio valenciano de Russafa un narcopiso en el que se ejercía la venta de droga al menudeo. Entre las distintas sustancias estupefacientes que fueron decomisadas durante el registro a la vivienda, los agentes incautaron 46 gramos de droga alfa.

Se trata de una sustancia psicoactiva con efectos estimulantes como paranoias, alucinaciones y conductas violentas, cuyo auge en el consumo, especialmente durante encuentros sexuales, ha generado preocupación a policía y hospitales valencianos. De hecho, tal y como informó Levante-EMV, un joven de 23 años falleció tras caer del piso 14 de un edificio de Campanar por las alucinaciones que le provocaron el consumo de esta droga.

Todo tipo de drogas y armas

Según informa la policía en un comunicado, las investigaciones de estos hechos delictivos se iniciaron ante los claros indicios de que se pudiera estar distribuyendo sustancias estupefacientes en un piso de Russafa. Durante las pesquisas, se establecieron dispositivos de vigilancia en torno a la vivienda que estaba siendo investigada, confirmándose finalmente que se estaba llevando a cabo la actividad ilícita que estaba siendo investigada.

Así, el pasado miércoles, 12 de noviembre, tras conseguir la pertinente autorización judicial, los investigadores llevaron a cabo una entrada y registro en dicho inmueble. En dicha intervención, según agrega el citado comunicado, se decomisaron 63 gramos de cocaína, 46 gramos de alfa, 14 gramos de marihuana y 0,7 gramos de "tusi".

Asimismo, se intervinieron 1.425 euros en efectivo, dos balanzas de precisión, diversas armas blancas, un revólver detonador y diverso material empleado habitualmente para la manipulación y preparación de las drogas.

Tres detenidos

Fruto de la operación policial tres personas fueron arrestadas por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Se trata de dos hombres y una mujer de entre 24 y 37 años de edad.

Tras prestar declaración, los dos arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial mientras que la mujer quedó en libertad.