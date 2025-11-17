Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
Hasta cuatro dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de València han intervenido en el incendio y han evacuado a una mujer mayor, a un niño y a un perro el edificio del Passatge Dr. Bartual Moret
F. Calabuig/J.Roch
Decenas de vecinos han sido desalojados por los bomberos tras un incendio en un séptimo piso en la Avenida de Blasco Ibáñez de València. El suceso ha tenido lugar sobre las 20.30 horas de este lunes en el edificio situado en el Passatge Dr. Bartual Moret, en el número 31 de Blasco Ibáñez.
Evacuación
Los bomberos han evacuado a una mujer mayor, un niño de unos diez años y a un perro en el séptimo piso del Passatge Dr. Bartual Moret.
Al parecer, el origen ha sido accidental y no ha habido que lamentar daños humanos.
Tras ellos, decenas de vecinos de la misma comunidad también ha desocupado el inmueble a toda urgencia.
Cuatro dotaciones
Hasta cuatro dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de València han intervenido en el incendio, en el que también se han desplazado dos servicios sanitarios de ambulancias SVB (Soporte Vital Básico).
La Policía Local de València ha regulado el tráfico en una vía tan concurrida a esas horas.
