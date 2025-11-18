Detenido por matar a su pareja en Murcia

La Policía Nacional ha detenido a un individuo acusado de matar a su pareja en Murcia, confirma la Delegación del Gobierno.

Ocurría en la calle Don Fabián, en San José de la Montaña, en el municipio murciano, sobre las nueve de la noche de este lunes.

"Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda", detallan desde el departamento que dirige Francisco Lucas, al tiempo que agregan que "existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018".

No obstante, "no existía ninguna orden de alejamiento" vigente entre la pareja. La Delegación precisa que "continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte".

La anterior víctima de violencia machista en la Región fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.