Investigación en curso
Los Mossos investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en Barcelona
El hijo de la víctima ha sido detenido tras los hechos ocurridos en L'Hospitalet
Gisela Macedo
Un hombre ha sido detenido la madrugada de este martes en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras la muerte de una mujer que, presuntamente, habría fallecido al precipitarse desde el balcón de un edificio situado en el número 86 de la calle Llobregat. Por ahora, el caso permanece abierto y las circunstancias del suceso continúan investigándose.
Según han informado fuentes policiales a este diario, el aviso se recibió alrededor de la medianoche del lunes al martes. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida.
El hombre detenido, que es hijo de la víctima, está siendo investigado, aunque por el momento no existe evidencia clara de que se trate de un homicidio, según las mismas fuentes.
