Denuncia a su compañero de trabajo por violarla tras una cena de empresa

Una cena de empresa organizada por una compañía multinacional con sede en València con la intención de reforzar las relaciones entre sus trabajadores acabó con una denuncia por agresión sexual, después de que una de las empleadas manifestara haber sido violada por su compañero de trabajo. Al terminar la fiesta, víctima y agresor, ambos de nacionalidad neerlandesa, decidieron prolongar la noche con más colegas en otros locales hasta que, ya de madrugada, la empleada decidió irse a casa consciente del estado de embriaguez en el que se encontraba. El compañero, que se ofreció a acompañarla, habría aprovechado este estado y que la chica se había quedado dormida para abusar de ella y violarla.

Por estos hechos ocurridos la madrugada del 26 de agosto de 2022 en València la acusación pública solicita cinco años de cárcel para el acusado, al que le imputa un delito de abuso sexual con acceso carnal. Durante el juicio celebrado este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València, el acusado ha admitido que esa noche mantuvieron relaciones sexuales, aunque alega que estas fueron consentidas.

Según ha sostenido, esa noche, después de estar durante más de doce horas de fiesta, acudieron a una pizzería a comer algo antes de irse a dormir. Cuando su compañera le dijo que se iba, él se ofreció a acompañarla a casa. El procesado, que se escuda en el consumo de alcohol, asegura que la joven le dijo que se podía quedar a dormir porque en pocas horas tenía que volver a trabajar, algo que interpretó como una invitación a que pasara algo más. En este sentido, alega que durante la noche se besaron en varias ocasiones, y que volvieron a hacerlo antes de subir, en el portal.

Mientras dormía

Una versión que desmiente la afectada, que afirma que en ningún momento de la noche pasó nada entre ellos. La joven ha relatado que conoció a su agresor cinco días antes, cuando se incorporó en la empresa, y que en todo momento mantenían una relación estrictamente profesional, aunque ha admitido que en alguna ocasión él había mostrado su interés en tener alguna cita fuera del trabajo.

El día de los hechos, al acabar el evento, varios compañeros decidieron seguir la fiesta en otros pubs. Ya de madrugada, decidió irse a casa porque estaba muy cansada y muy afectada por la cantidad del alcohol que había bebido. Aunque accedió a que su compañero le acompañara, nunca pensó que lo hiciera para tener relaciones sexuales porque, asegura, apenas podía hablar. "Entendí que lo hacía para que llegase a salvo".

Así, según ha recordado, al llegar a su casa se desvistió, se metió en la cama y se quedó dormida, situación que el acusado habría aprovechado para abusar de ella, valiéndose, además, de que estaban solos en la casa. Fue en plena agresión sexual cuando se percató de que estaba siendo víctima de una violación. "Me desperté y estaba encima de mí mientras me sujetaba el cuello y me besaba".

Todo ello sin que ella hubiera manifestado en ningún momento su consentimiento, en estado de shock y sin capacidad para reaccionar. El bloqueo continuó tras consumarse la violación. Mientras el acusado dormía ella permanecía en silencio "porque tenía miedo". Horas después, ya por la mañana, este abandonó la casa después de proponerle volver a verse.

La pusieron a teletrabajar

Como les sucede a muchas víctimas de violencia sexual, la joven trató de ocultar lo que le había pasado y no decir nada. "Me sentí estresada, confusa y no supe darle el lugar que debía ocupar lo sucedido", ha explicado. Eso hizo que durante las semanas posteriores a la agresión tuviera que seguir trabajando codo con codo con su agresor. Así hasta que "tres o cuatro semanas después" decidió romper su silencio y contar, primero a una amiga y después a su empresa, lo que había ocurrido.

Finalmente, decidió denunciar porque "estaba teniendo muchas pesadillas", y porque, aunque pensó que su empresa le podía ayudar, la única solución que le dieron fue apartarla y ponerla a teletrabajar. Tras varias semanas en vela por las secuelas psicológicas, que todavía arrastra a día de hoy, empezó a ir al psicólogo y a recibir tratamiento para superar el trauma. "Todavía sigo arrastrando problemas de sueño, -ha confesado- pero con menos frecuencia".

El Ministerio Fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita para el acusado cinco años de prisión. El caso ha quedado visto para sentencia.