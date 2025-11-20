Atrapan al motorista que atracó una gasolinera de Vinalesa

Con una actitud extremadamente violenta y amenazando de muerte a la única empleada que se encontraba en el local en ese momento, un hombre atracó una gasolinera de Vinalesa el pasado mes de octubre para hacerse con la recaudación del local. Ahora, tras semanas de investigación y seguimiento, y gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, agentes de la Guardia Civil del cuartel de Moncada han conseguido dar caza a este ladrón que emprendió su huida a bordo de una motocicleta que dejó estacionada en la parte trasera del establecimiento tras robar todo el dinero que había acumulado en la caja registradora.

Los hechos que ahora han sido resueltos, según informa el Instituto Armado en un comunicado, tuvieron lugar el pasado 21 de octubre, cuando los agentes recibieron el aviso de la empleada de la estación de servicio alertando que se había producido un robo con violencia e intimidación en la gasolinera en la que trabaja, en la localidad de l'Horta Nord. Fue entonces cuando una patrulla se desplazó hasta el local para entrevistarse con la trabajadora.

"Si no me das todo el dinero, te voy a matar"

Según manifestó, minutos antes de su llegada un hombre había accedido al interior del establecimiento y había comenzado a amenazarla. "Si no me das todo el dinero, te voy a matar", llegó a decirle literalemente el atracador justo antes de aproximarse a ella y sujertarla fuertemente del brazo. Asimismo, la trabajadora denunció hasta que el asaltante consiguió llegar hasta el mostrador, la empujó en repetidas ocasiones con la intención de intimidarla y de conseguir llegar hasta su objetivo: la caja registradora.

Momento en el que el motorista huyó de la gasolinera a bordo de su moto. / Guardia Civil

Al conseguirlo, el atracador abrió la caja y sustrajo toda la recaudación acumulada de las ventas del día. Según pudieron calcular, el botín asecendía a cerca de 600 euros. Seguidamente, el autor emprendió su huida y abandonó apresuradamente la estación de servicio a bordo de su moto, que había dejado estacionada en la parte trasera del establecimiento. Gracias al sistema de videovigilancia de las instalaciones, los agentes pudieron identificar rápidamente al autor y la matrícula de la motocicleta, iniciando las gestiones para localizar al presunto autor.

Confesó el atraco

Durante las pesquisas, y tras localizar la moto, los agentes se entrevistaon con vecinos de la zona. Finalmente, después de llevar a cabo diversas batidas de búsqueda el presunto autor fue localizado. El atracador, un hombre de 48 años y nacionalidad española, terminó confesando que había sido él quien cometió el robo ante los múltiples indicios delictivos de los que disponían los investigadores, y que resultaban claramente incriminatorios. Así, el sospechoso devolvió el dinero que había sustraído, y que fue devuelto al establecimiento.

El sospecho fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Tras tomarle declaración, las diligencias del caso fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Moncada.