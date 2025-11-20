Arrestado un trabajador de la estación de autobuses por robar en las consignas

Resuelto el misterio del ladrón de la estación de autobuses de València. Tras una ardua investigación llevada a cabo por agentes de la comisaría de la Policía Nacional del Distrito de Trànsits, los investigadores han conseguido identificar a la persona que estaba detrás de una serie de robos con fuerza y hurtos cometidos en la terminal situada en el número 11 de la avenida Menéndez Pidal.

Se trata, según ha informado el cuerpo en un comunicado, de un empleado de la estación de autobuses, un hombre de 51 años que se aprovechaba de las funciones de su cargo para sustraer efectos depositados en las consignas de dicha estación.

La investigación de estos hechos se puso en marcha después de tener conocimiento la denuncia del robo de 1.850 euros, que habían sido sustraídos del interior de una consigna de la central de autobuses de la capital. Las pesquisas de los investigadores permitieron averiguar que la persona que estaba detrás de este robo con violencia había sido un trabajador que, aprovechando que tenía acceso a las llaves de las consignas, abrió una de ellas para robar el dinero en efectivo que, sabía, había depositado en el interior.

Tenía un colaborador

Esta misma persona, según pudieron averiguar posteriormente los policías, estaría detrás del robo que sufrió un ciudadano mientras estaba en la estación, tumbado en uno de los asientos. Según denunció el afectado, un hombre le sustrajo su mochila mientras esperaba un bus en la terminal, en cuyo interior guardaba 500 euros en efectivo, entre otros efectos.

Al parecer, el autor material del hurto era una persona que colaboraba con el empleado que estaba siendo investigado. Según pudieron confirmar posteriormente los agentes, tras apropiarse ilícitamente de la mochila, se la entregó al trabajador que ya ha sido identificado.

No se descartan más detenciones

De hecho, tras confirmar su identidad y localizarlo, la policía procedió a su detención como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y hurto. Tras tomarle declaración en la comisaría, el arrestado ha pasado a disposición judicial, a la espera de que el juez de Instrucción en funciones de guardia de detenidos acuerde las medidas cautelares que se le imponen. Por su parte, la Policía Nacional, que no descarta que se puedan producir más detenciones por estos hechos, mantiene abierta la investigación para su total esclarecimiento.