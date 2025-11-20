Denuncia a un compañero de trabajo por violarla tras una cena de empresa

La cena de empresa organizada por una multinacional con sede en València para reforzar las relaciones entre empleados acabó en una denuncia por una presunta agresión sexual, después de que una de las trabajadoras denunciara haber sido violada por uno de sus compañeros. Una vez finalizado el evento, varios de los trabajadores prolongaron la fiesta y siguieron bebiendo y bebiendo por varios locales de ocio nocturno de la ciudad hasta casi el amanecer. Así hasta que en un momento de la noche, y consciente del estado en el que se encontraba, una de las empleadas decidió retirarse a su casa y uno de sus compañeros se ofreció a acompañarla, momento en el que se habría producido la presunta agresión sexual.

Los hechos que han sido juzgados este miércoles se remontan al 26 de agosto de 2022, cuando víctima y agresor, que apenas llevaba cinco días trabajando juntos, coincidieron en el evento de la compañía a la que la joven se acababa de unir. Según ha relatado ante el Tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València, su relación con el acusado era estrictamente profesional y se limitaba al entorno laboral, en el que él le daba indicaciones de las funciones que debía ejercer.

Esa noche, tras doce horas de fiesta bebiendo, acudieron a una pizzería para comer algo, donde cruzaron algunas palabras, aunque poco después decidió retirarse a su casa porque se sentía muy afectada por la cantidad de alcohol que había bebido. Fue por ese motivo por el que cree que el acusado se ofreció a acompañarla. "Entendía que quería que llegara a salvo". En este sentido, insiste en que jamás pensó que su compañero quería mantener relaciones sexuales y que estas no fueron consentidas. "Pensaba que se iba a ir", ha sostenido.

Finalmente, el joven acabó subiendo al domicilio, aunque la joven se fue directa a dormir "porque estaba muy cansada y muy borracha". Lo siguiente que recuerda es quedarse dormida y al volver a abrir los ojos ver que su compañero "estaba encima de mí y me estaba penetrando", mientras le besaba y le sujetaba del cuello. "Me quedé tiesa y muda porque tenía miedo", explica la joven. Un bloqueo que le duró hasta el amanecer, cuando el acusado abandonó la casa.

Aunque en un inicio decidió guardar silencio, finalmente decidió denunciar los hechos por las secuelas que le estaba causando, por las que tuvo que ir a terapia. "Apenas dormía y tenía muchas pesadillas." Esto hizo que durante las semanas posteriores tuviera que seguir trabajando codo con codo con su agresor.

El acusado niega que tuvieran sexo

La versión del acusado difiere mucho de la de la víctima. Así, niega que esa noche mantuvieran relaciones sexuales y asegura que durante el tiempo que estuvo en la casa, a la que accedió por invitación de ella, estuvo en la ventana observando las vistas de la ciudad hasta que se durmió un rato porque al día siguiente tenía que trabajar. Asimismo, acusa a su compañera de haberle denunciado porque le rechazó. Sin embargo, su propio letrado apuntó a que esa noche ambos se besaron en varias ocasiones, una de ellas en el portal, antes de subir a la casa.

Se escuda, también, en que las semanas posteriores a la presunta violación, estuvieron chateando e incluso coincidieron en alguna fiesta con varios amigos. A este respecto, la víctima ha matizado que en un principio no quiso denunciar "porque quería evitar todo esto", y porque confiaba en que la empresa pudiera poner alguna solución, aunque tras informar de lo ocurrido, la única medida que tomaron fue ponerla a teletrabajar. Finalmente, "tres o cuatro semanas después", y tras hablar previamente con una amiga, interpuso una denuncia.

El Ministerio Fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita para el acusado cinco años de prisión. El caso ha quedado visto para sentencia.