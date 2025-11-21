Un violento asalto con pistolas en un piso de València se salda con tres años y medio de cárcel

Un violento asalto a una vivienda en la que se encontraban sus moradores, a los que encañonaron con pistolas bajo amenazas de muerte si no les daban sus objetos de valor, se ha saldado con una condena de tres años y medio para el único de los tres implicados en este robo con violencia que fue detenido por los hechos cometidos a primera hora de la noche del 2 de diciembre de 2023. El acusado ha confesado ante el Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que durante el asalto agredió al hombre, que se encontraba en la casa junto a su pareja y sus dos sobrinos, ambos menores de edad, después de que este se negara a entregarle las joyas y el dinero que tuviese.

Precisamente este reconocimiento de los hechos le ha permitido beneficiarse de una reducción considerable de la pena. También el haber consignado antes del juicio -in extremis, cuando la vista ya estaba iniciada- parte del dinero con el que deberá de indemnizar a sus víctimas tanto por los objetos sustraídos como por las lesiones que les causaron. Así, de los seis años a los que se enfrentaba inicialmente a petición de la acusación pública como autor de dos delitos leves de lesiones y otro de robo con violencia e intimidación en casa habitada, con las agravantes de reincidencia y abuso de superioridad, el ahora condenado ve reducida a la mitad la pena privativa de libertad.

Se hicieron pasar por una vecina

Además de la reparación parcial del daño, a la hora de dictar sentencia, ya en firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, el Tribunal también ha apreciado la atenuante analógica de drogadicción por la dependencia a las drogas que el ahora condenado tenía en el momento en el que cometió los hechos, según ha alegado. El fallo, leído in voce, incluye una indemnización de 2.624 euros en concepto de responsabilidad civil por los objetos robados, de los que ya ha consignado mil euros, y el resto lo hará en mensualidades de cien euros. Además, por las lesiones, tendrá que indemnizar a las víctimas con 225 euros y pagar otros 300 de multa.

Los hechos por los que en esta ocasión ha sido juzgado este hombre, que ya había sido condenado en 2018 a un año de cárcel por hechos similares, ocurrieron sobre las 21.30 horas del 2 de diciembre de 2023. Según los hechos declarados probados, esa noche el acusado, puesto de común acuerdo, en acción conjunta con otro hombre y una mujer -que no han sido identificados- y "guiado por el ánimo de beneficiarse a costa de lo ajeno, se presentaron en una vivienda del barrio valenciano de Nou Moles en la que residían una mujer, su pareja y dos sobrinos de ella, de diez y siete años. Haciéndose pasar por una vecina, la mujer logró que la moradora abriera la puerta, momento en el que los dos hombres, aprovecharon para entrar tras golpear con fuerza la puerta.

Amenazaron con volver si denunciaban

El hombre no identificado, que llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas para evitar ser identificado, comenzó a amenazar a los residentes con una pistola, con la que después encañonó a la mujer para empujarla hacia el sofá en el que estaban sentados su pareja y los dos menores. Mientras tanto, el acusado se apoderó de los cuatro teléfonos móviles que estaban encima de la mesa del comedor y acto seguido cogió del brazo al hombre y se lo llevó a las habitaciones para exigirle que le entregara las joyas y el dinero que tuviese. Al negarse, el ladrón le propinó un golpe con la mano en su mejilla derecha. Por su parte, el otro asaltante también agredió a la mujer, a la que recriminó que estaba hablando con voz muy alta.

En total, los ladrones sustrajeron objetos tasados pericialmente en 2.024 euros, entre ellas varias piezas de joyería (una alianza, tres cadenas y dos pulseras, todas ellas de oro), cuatro teléfonos móviles y un reloj. Asimismo, se llevaron 600 euros que los afectados tenían en casa en efectivo. Además, antes de irse, amenazaron nuevamente a sus víctimas, a los que dijeron que volverían a por ellos si les denunciaban o se movían. Como consecuencia de estos hechos, los dos adultos sufrieron sendas contusiones que requirieron asistencia facultativa.