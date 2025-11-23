Detenida en Gandia una mujer acusada de quemar contenedores y a un hombre por incitarle a cambio de droga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Gandia a una mujer y a un varón, de 32 y 35 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de daños por incendio intencionado. Al parecer, la arrestada habría prendido fuego a un contenedor, mientras que el varón le habría incitado a ello a cambio de droga para desviar la atención de los policías de la zona donde él se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes al menudeo.

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre, sobre las dos y media de la madrugada, cuando comenzó a arder un contenedor de papel situado en la avenida República de Gandia, quedando completamente calcinado e inservible, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones de la Policía Nacional permitieron averiguar que una mujer se habría aproximado al contenedor y, tras lanzar algún objeto incandescente en su interior, este empezó a prenderse fuego.

Las pesquisas de los agentes lograron la identificación y posterior localización de la sospechosa, que fue finalmente detenida como presunta autora de un delito de daños por incendio intencionado. Esta mujer ya había sido arrestada anteriormente por hechos similares, habiendo quemado al parecer al menos otros cinco contenedores en la localidad. La detenida ha pasado a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

Asimismo, las indagaciones de los investigadores permitieron, además, detener a una segunda persona implicada en este hecho: un varón que habría incitado a la ahora arrestada a prender fuego a contenedores a cambio de pequeñas cantidades de droga para consumo propio.

El objetivo era causar incendios que desviasen la atención policial de la zona donde él se dedicaba a la venta de sustancia estupefaciente al menudeo. Así pues, los agentes lo arrestaron también como presunto autor de un delito de daños por incendio, pasando a disposición judicial.