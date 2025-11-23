Investigan a un motorista por circular a 189 km/h por una vía limitada a 90 km/h en Valencia

Agentes de la Guardia Civil, en el dispositivo establecido por el Subsector de Tráfico de Valencia con motivo del Gran Premio de Motociclismo de Cheste, han investigado a un motorista por circular al parecer a 189 kilómetros por hora y a otro como presunto responsable de un siniestro vial, que casi cuadruplicaba la tasa de alcohol en aire espirado, según ha informado el Instituto Armado.

Un equipo radar del Destacamento Valencia-B detectó el viernes sobre las 16.45 horas una motocicleta con exceso de velocidad, que circulaba a 189 km/h en una vía convencional limitada a 90 km/h. El conductor, un joven de 27 años de edad, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir supuestamente superando en 80 km/h la velocidad máxima permitida en vía interurbana.

Otro accidente en la A-3 causa un herido de carácter leve

Asimismo, el pasado domingo sobre las 11:00 horas, en la A-3 y a la altura de la entrada principal al circuito en un momento de máxima afluencia, se produjo una colisión por alcance de una motocicleta a un turismo, en el que resultó herido de carácter leve el motorista.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector se hizo cargo de la investigación del accidente. El conductor de la motocicleta, un varón de 38 años de edad, tras ser sometido a las pruebas de detección alcohólica, arrojó una tasa casi cuatro veces superior a la permitida.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena. La Guardia Civil ha destacado que no se ha registrado ningún fallecido ni herido de gravedad en el dispositivo de vigilancia de la seguridad vial establecido con motivo del Gran Premio de Motociclismo.