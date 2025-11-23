Tráfico
Investigan a un motorista por circular a 189 km/h por una vía limitada a 90 km/h en Valencia
Otro conductor también está siendo investigado por conducir ebrio y causar un accidente en la A-3 a la entrada del circuito de Cheste
Agentes de la Guardia Civil, en el dispositivo establecido por el Subsector de Tráfico de Valencia con motivo del Gran Premio de Motociclismo de Cheste, han investigado a un motorista por circular al parecer a 189 kilómetros por hora y a otro como presunto responsable de un siniestro vial, que casi cuadruplicaba la tasa de alcohol en aire espirado, según ha informado el Instituto Armado.
Un equipo radar del Destacamento Valencia-B detectó el viernes sobre las 16.45 horas una motocicleta con exceso de velocidad, que circulaba a 189 km/h en una vía convencional limitada a 90 km/h. El conductor, un joven de 27 años de edad, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir supuestamente superando en 80 km/h la velocidad máxima permitida en vía interurbana.
Otro accidente en la A-3 causa un herido de carácter leve
Asimismo, el pasado domingo sobre las 11:00 horas, en la A-3 y a la altura de la entrada principal al circuito en un momento de máxima afluencia, se produjo una colisión por alcance de una motocicleta a un turismo, en el que resultó herido de carácter leve el motorista.
Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector se hizo cargo de la investigación del accidente. El conductor de la motocicleta, un varón de 38 años de edad, tras ser sometido a las pruebas de detección alcohólica, arrojó una tasa casi cuatro veces superior a la permitida.
Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena. La Guardia Civil ha destacado que no se ha registrado ningún fallecido ni herido de gravedad en el dispositivo de vigilancia de la seguridad vial establecido con motivo del Gran Premio de Motociclismo.
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- Los padres de la niña de Alzira dicen que fue dada de alta en la clínica tras estar cuatro horas en observación y con problemas
- La ciudad valenciana en la que menos crece el precio de la vivienda
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València
- Valencia se congela: Estos son los municipios donde más frío ha hecho esta noche