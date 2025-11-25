Muere un hombre tras chocar su coche contra una fachada en pleno centro de València
Por el momento se desconocen las causas que han provocado el siniestro, aunque todo apunta a que el hombre habría sufrido algún tipo de indisposición. La mujer que viajaba como copiloto ha sido trasladada al hospital
Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida tras impactar el vehículo en el que viajaban contra una de las fachadas de la calle Palau, en pleno centro histórico de València. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el siniestro, aunque todo apunta a que el hombre habría sufrido algún tipo de indisposición, lo que habría impedido que pudiera reaccionar y que colisionara el vehículo contra la fachada.
El suceso ha tenido lugar sobre las 11.00 horas de la mañana de este martes, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Local han recibido un aviso de un accidente de tráfico en la calle Palau, a escasos metros de la conselleria de Hacienda.
A su llegada los agentes solo han podido confirmar el fallecimiento de hombre que conducía el coche. La mujer, que viajaba de copiloto, ha resultado herida y ha tenido que ser evacuada en ambulancia al hospital.
"Hemos escuchado un ruido muy fuerte"
“Hemos escuchado un ruido muy fuerte. Nos hemos asomado y hemos visto que el coche se había estampado contra la pared”, relata una comerciante de la calle.
La mujer, que viajaba de copiloto, ha sido evacuada en ambulancia al hospital.
