Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda de Málaga

Un vehículo de la Policía Nacional. / EP

EFE

Málaga

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga), han informado a EFE fuentes municipales.

