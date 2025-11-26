Dos delincuentes reincidentes afrontan una nueva condena por el atraco a un estanco de Moncada

Dos delincuentes reincidentes con un largo historial delictivo y varias sentencias condenatorias a sus espaldas han vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez por el atraco a un estanco de Moncada que presuntamente cometieron en febrero del año pasado. Un asalto que, según la acusación pública, cometieron perfectamente coordinados y puestos de común acuerdo para hacerse con la recaudación del establecimiento. Un consenso que ahora ha saltado por los aires, tal y como ha quedado constatado este martes durante el juicio celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Mientras que uno de los acusados ha negado ser uno de los autores de este robo con intimidación, su compañero se ha autoinculpado y ha confesado que ambos asaltaron la tienda de la localidad de l'Horta Nord, aunque se ha desmarcado de la versión relatada por el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales. Sin embargo, se da la circunstancia de que el atraco quedó recogido en las cámaras de videovigilancia que había instaladas en el local. Unas imágenes que permitieron a los agentes de la Guardia Civil identificar rápidamente a los autores, dos viejos conocidos en la comandancia por su trayectoria delictiva.

Así lo han confirmado ante el Tribunal los dos guardias civiles que los arrestaron apenas una hora después del robo en las inmediaciones de la casa de uno de los implicados. Ahora, la Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para el hombre que intimidó a la dependienta para que le entregara la recaudación del local y cuatro años y medio para su colaborador, que se quedó vigilando la entrada, por el delito de robo con intimidación que les imputa a ambos.

Uno vigilaba desde la entrada

Los hechos sucedieron la mañana del 5 de febrero de 2024 sobre las 09.45 horas cuando, según la versión de la Fiscalía, los acusados, "actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un inmediato beneficio patrimonial", se presentaron en el estanco. Perfectamente coordinados, y después de comprobar que no había clientes en el interior del local, uno de ellos vigilaba desde la entrada mientras que el otro accedió al establecimiento e intimidó a la empleada para que abriera la caja registradora bajo amenazas. "Ábreme la caja, dame todo el dinero y no digas nada", le repetía.

Audiencia Provincial de València. / L-EMV

La trabajadora, "movida por su temor a sufrir represalias", abrió la caja y el ahora condenado se apoderó de la recaudación, que ascendía a 445 euros. Tras consumar el robo con intimidación, los dos implicados abandonaron el estanco mientras le insistían a la empleada que no dijera nada. Al quedarse sola en el local, la chica llamó a la dueña para contarle lo ocurrido, quien había salido minutos antes para realizar unas gestiones.

Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el local, la propietaria avisó a la Guardia Civil, cuyos agentes localizaron una hora más tarde a los ladrones en las inmediaciones del domicilio habitual de uno de ellos, procediendo a su detención. Tal y como pudieron comprobar tras su arresto, se trataba de dos delincuentes con antecedentes penales computables, uno de ellos reincidente y el otro multirreincidente. De hecho, ambos acusados se encuentran actualmente en prisión cumpliendo condenas por otras causas.

Seis condenas previas

Respecto al hombre que accedió al estanco de Moncada para apropiarse de la recaudación, el Juzgado Penal nº7 de Alicante lo condenó en 2018 y 2021 por sendos robos con violencia a penas de 6 y 9 meses de prisión. Por su parte, el colaborador que presuntamente se quedó vigilando en la entrada ha sido condenado hasta en cuatro ocasiones, tres de ellas por robos con violencia. La última de las sentencias se remonta al 24 de noviembre de 2023, cuando el Juzgado Penal nº2 lo condenó a un año y medio de cárcel.

Previamente, en 2014 ese mismo juzgado lo condenó a tres años y medio por un robo con fuerza, mientras que en 2010 el Juzgado Penal nº17 de València dictó una sentencia de ocho meses de prisión. Además, en septiembre de 2022, el Juzgado Penal nº10 de València lo condenaba a penas, pendientes de cumplimiento, por varios delitos en el ámbito familiar cometidos en 2020.