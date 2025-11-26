Pillados in fraganti mientras trataban de entrar a robar a una casa del centro de València
La Policía Local de València detiene a los tres hombres que fueron sorprendidos escalando la fachada de un edificio en Ciutat Vella
En plena madrugada, mientras parte de la ciudad dormía y la otra salía de fiesta, unos ladrones aprovecharon para asaltar viviendas del céntrico barrio de Ciutat Vella, conocido popularmente como el barrio del Carmen, sin importarles lo más mínimo que se tratara de una víspera de festivo y que la gente que pasaba por la calle les pudiera ver trepando por los edificios del vecindario para acceder al interior y robar.
Así estaban actuando las tres personas que han sido detenidas por la Policía Local de València ha detenido tras ser sorprendidas escalando la fachada de un edificio en el barrio de Ciutat Vella. Según ha informado el cuerpo de seguridad local, los hechos ocurrieron sobre las 04:15 horas de la madrugada del pasado viernes, cuando la Sala 092 alertó a varias patrullas para que se dirigieran a la calle Hostal de Morella, donde varios testigos habían observado a individuos trepando por la fachada de un inmueble.
Dos patrullas de la Comisaría de Proximitat de Ciutat Vella se desplazaron al lugar e interceptaron a dos personas, que estaban haciendo señas a un hombre que estaba en el balcón del primer piso de un edificio cercano. Una patrulla retuvo a los sospechosos y la otra se dirigió al edificio. Al ver a los agentes, la persona que estaba trepando por el balcón se introdujo en la vivienda por la puerta del balcón, que estaba abierta. En un principio el sospechoso se negó a salir de la vivienda, pero los agentes consiguieron que saliera de ella.
Según han podido saber los policías, al llegar las patrullas los tres sospechosos estaban intentando robar en la vivienda, a la cual accedieron a través de la fachada. Por tales hechos se procedió a la detención de dos hombres y una mujer, acusados de un presunto delito de robo con fuerza. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial en la Inspección Central de Guardia.
