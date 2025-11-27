Nuevo golpe al narco: caen en el Puerto de València otras 2,5 toneladas de cocaína llegadas desde Ecuador

Suma y sigue. El Puerto de València ha vuelto a ser escenario de una importante incautación de cocaína: 2,5 toneladas, en dos envíos en contenedores cargados con fruta procedente del principal puerto de exportación de la droga colombiana por excelencia, el de Guayaquil, en Ecuador. De momento, hay cuatro detenidos: los emisarios encargados de extraer la carga clandestina del interior de los muelles valencianos y parte del entramado societario a través del cual se importaba la carga, pero aún se desconoce qué capos reales están detrás de este doble envío desde el eje de producción de la cocaína -Colombia, Perú y Bolivia- y qué narcos valencianos habían asumido su distribución.

A los cuatro detenidos en la bautizada como Operación Valhalla se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Primera caída, noviembre de 2023

Según han informado este jueves la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas en sendos comunicados, se trata de una operación conjunta que comenzó a finales de 2023, en noviembre, concretamente, cuando se produjo la detención de varias personas tras intervenir dos cargamentos de cocaína que sumaban más de 3.000 kilos de manera conjunta y que fueron seguidos con una entrega controlada autorizada por la Fiscalía antidroga de Valencia desde los muelles hasta el punto de descarga.

A partir de ese momento, se identificó a varias personas que podrían estar dedicándose a la importación de esa droga en contenedores de fruta procedente de Sudamérica, especialmente del puerto ecuatoriano de Guayaquil. Gracias a ello y como resultado de la investigación, se procedió a la aprehensión, en noviembre de 2024, de más de 500 kilos de cocaína ocultos en uno de los cuatro contenedores que importaba una empresa valenciana por el Puerto de Vigo. En esta ocasión no se produjeron detenidos, pero las investigaciones continuaron, señalando a otras empresas con las que se continuaron las pesquisas.

¿Un detector de metales?

Ya en noviembre de este año, en el marco de la misma investigación, fueron enviados a revisión varios contenedores bajo sospecha. En uno de ellos, fueron encontraron 2.005 kilogramos de cocaína, repartidos en 2.000 pastillas, dentro de cajas de plátanos que procedían de Ecuador.

Autorizada de nuevo la entrega controlada de la mercancía ilegal por el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Valencia, el lunes 17 de noviembre, fueron detenidos las cuatro personas, vinculadas con un entramado de empresas dedicadas a la importación de grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores de fruta. Además, se han incautado 10.000 euros, armas blancas, dos coches de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles, una máquina de contar billetes, un detector de metales y otro de frecuencias y diversa documentación.