Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán de Algeciras

Yassine Kanjaa, absuelto del asesinato del sacristán de Algeciras.

Yassine Kanjaa, absuelto del asesinato del sacristán de Algeciras. / EFE

EFE

Madrid

La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, en los que no ve una intención terrorista, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents