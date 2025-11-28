Tribunales
Absuelven e internan en un centro psiquiátrico al asesino del sacristán de Algeciras
EFE
Madrid
La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, en los que no ve una intención terrorista, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox
- Paco Camps trajo hasta dos inversores interesados en comprar el Valencia CF
- El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap
- La llegada extraordinaria de 4 hm3 de agua a l'Albufera pone fin a las anoxias
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau