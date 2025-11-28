Controlado un incendio en una empresa de reciclaje de Barcelona que ha dejado tres heridos graves

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por controlado el incendio de industria en una empresa de reciclaje del polígono La Borda de la localidad barcelonesa de Caldes de Montbui este viernes a las 9.03 horas. El fuego, que se declaró a las 7.12 horas, ha dejado tres heridos graves que fueron trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Las llamas obligaron a cortar la C-59 en ambos sentidos a la altura de la localidad barcelonesa desde las 7.57 horas de este viernes.

Diecisiete dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos para proteger las naves adyacentes, "tirando agua y retirando palés y materiales porque el fuego se está propagando" hacia las otras naves, y han expresado que el recinto en llamas está totalmente comprometido.

El siniestro ha obligado a activar la prealerta del Procicat por el fuego y el teléfono de emergencias 112 ha recibido 80 llamadas por el incidente.