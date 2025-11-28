La Policía Local de Meliana salva la vida de una vecina de 55 años que sufrió un infarto en el mercado ambulante

La Policía Local de Meliana ha conseguido salvar in extremis la vida de una vecina de 55 años que sufrió un infarto este jueves mientras se encontraba en el mercado ambulante semanal. Gracias a la actuación coordinada de los agentes y el personal sanitario del SAM, consiguieron estabilizar a la paciente, que estaba en parada cardíaca, procediendo a su traslado en ambulancia al Hospital Clínico de València, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este jueves en la Plaza de Nolla de Meliana, donde, como cada jueves, se estaba celebrando el mercado ambulante de la localidad de l'Horta Nord. Tras recibir un aviso del servicio de Emergencias 112 que alertaba del desvanecimiento de una mujer, los agentes se desplazaron rápidamente hasta el lugar, donde encontraron a la afectada inconsciente, sin respuesta a estímulos, sin respiración y sin pulso.

Actuación coordinada

Gracias a la rápida reacción y a la formación continua del cuerpo policial, los agentes evaluaron la situación en cuestión de segundos e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de una ambulancia del SAMU que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias(CICU) había movilizado hasta el lugar tras recibir un aviso, a las 10.45 horas.

La patrulla contaba con un desfibrilador semiautomático en el vehículo, que fue utilizado in situ de manera inmediata. El dispositivo aplicó dos descargas, que se combinaron con las maniobras de RCP realizadas, primero por los agentes y posteriormente por los sanitarios. Precisamente la actuación coordinada con el equipo médico del SAMU, que a su llegada retomó las maniobras de reanimación así como otras técnicas de estabilización, los efectivos lograron revertir la parada cardíaca de la paciente.

Mercado ambulante de Meliana en una imagen de archivo. / A.M.

Con las constantes vitales recuperadas y una vez recuperada, la mujer fue trasladada de urgencia en la ambulancia al Hospital Clínico de València, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

Tres vidas salvadas

Tras este suceso, la Policía Local de Meliana ha querido recordar que, debido a su proximidad con la ciudadanía, suelen ser los primeros en llegar a este tipo de emergencias. Por ello, subrayan la importancia de la formación especializada y el reciclaje continuo para ofrecer un servicio eficaz y de calidad.

En este sentido, destacan que el cuerpo policial local dispone desde hace seis años de un Desfibrilador Externos Semiautomático (DESA) instalado en su vehículo policial, un recurso que ha permitido reanimar ya a tres personas que habían sufrido una parada cardiorrespiratoria.