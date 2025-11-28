En el banquillo los acusados del incendio que causó once intoxicados y 80 desalojados al quemar el coche de su expareja

Borja M. M., el hombre que fue detenido junto a Faustino O. P. por provocar un incendio de proporciones y consecuencias gravísimas en el garaje del complejo residencial donde vivía su expareja, en la avenida Corts Valencianes, será juzgado este viernes por el suceso en el que once personas resultaron intoxicadas -entre ellas dos menores y una mujer que ingresó en la UCI- y 80 vecinos tuvieron que ser evacuados. Además del riesgo para la vida humana, la acción de los dos acusados, que fueron grabados perfectamente por las cámaras de seguridad del edificio entrando y saliendo del garaje comunitario, causó importantes daños materiales. En total 18 viviendas y doce vehículos sufrieron desperfectos, algunos de ellos con daños superiores a los 40.000 euros.

Ahora, el autor del incendio, un hombre extremadamente violento con 21 detenciones a sus espaldas y antecedentes por delitos violentos y causas pendientes por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, y en prisión provisional por intentar matar de una paliza a su nueva novia tras quedar en libertad por estos hechos, se enfrenta a 19 años de prisión por un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas, en concurso ideal con dos delitos menos graves de lesiones y otros cuatro delitos leves. Esa misma pena es la que solicita el Ministerio Fiscal para Faustino O. P., el hombre que le ayudó a prender fuego con material inflamable y gasolina el coche que usaba habitualmente el compañero sentimental de su exmujer y madre de sus tres hijos, en la madrugada del 23 de junio de 2023.

Rociaron el coche con gasolina

Los hechos de los que informó Levante-EMV en exclusiva ocurrieron sobre las 3.30 horas de la madrugada de la noche de San Juan de 2022, cuando Borja M. M. y Faustino O. P. regresaron de fiesta y presuntamente decidieron vengarse del nuevo compañero de su exmujer, con quien había estado separado dos años. Tal y como recogieron las cámaras de seguridad del edificio, los acusados accedieron al bloque a las 4.48 horas utilizando unas llaves que tenía Borja de haber alquilado tiempo antes un piso en el mismo bloque.

Estado en el que quedaron los vehículos de la víctima y de su actual novio. / Levante-EMV

Una vez en el interior, sacaron materiales altamente combustibles de una mochila negra, rociaron con gasolina el parabrisas y el capo delantero del coche del novio de su ex y le prendieron fuego, siendo plenamente conscientes, no solo de que las llamas se podían propagar por el resto de coches estacionados en el garaje, sino del riesgo en el que ponían a los vecinos y vecinas del complejo residencial. Veinte minutos después, a las 5.10 horas, las cámaras grabaron la salida del edificio de los autores del incendio, cuando el fuego ya había comenzado a propagarse.

Más de 465.000 euros en daños

Tras ser identificados y detenidos por la Policía Nacional, y reconocer los hechos, de los que alardeaba en varios grupos de WhatsApp en los que enviaba mensajes diciendo que lo ha hecho "porque no le llevaste a los nenes", el juez acordó el ingreso en prisión provisional de Borja, quien quedó en libertad apenas seis meses después tras pagar una fianza de 10.000 euros y consignar una fianza de otros 25.000 para hacer frente a la responsabilidad civil, tratando de acreditar su voluntad de reparar el daño ocasionado, por un importe global superior a los 465.000 euros, incluyendo los desperfectos a viviendas, trasteros, vehículos y zonas comunes del complejo. Así con todo, el magistrado adoptó la medida cautelar de prohibición de comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros de su expareja y al novio de esta, así como al domicilio en el que residen, al considerar que el acusado actuó como "represalia" contra el que en ese momento era la pareja de su exmujer, de quien se separó dos años antes.

Es más, el instructor remarca que el incendio tenía una doble finalidad. Por un lado, "una clara acción de intimidación hacia ambos". Guiado, según recoge el juez, por una «fuerte animadversión» hacia la madre de sus hijos por tres motivos: Por las denuncias interpuestas contra él, por el hecho de no ver a sus hijos desde hace tiempo y porque la mujer mantenga una relación sentimental con un antiguo amigo. Sin embargo, la Fiscalía entiende que el presunto maltratador "desconocía que su expareja estuviera viviendo en dicha casa también", de ahí que tras un dilema entre competencias la causa recayó en un juzgado de instrucción ordinario y no en el de violencia sobre la mujer.

"Va alardeando ‘ke’ ha sido él, pasando fotos de los coches ‘kemados’" El presunto maltratador encarcelado por provocar el incendio de la avenida de las Corts Valencianes que causó lesiones a once personas –dos de ellas, niños de 6 y 10 años– y daños a doce viviendas, once personas y 13 vehículos no solo se dejó grabar, a la entrada y a la salida, por las cámaras de seguridad del complejo residencial, sino que además envió a sus conocidos mensajes en los presuntamente se incriminaba. De hecho, la Policía Nacional ha logrado hacerse con esos mensajes de Whatsapp en los que un amigo habría advertido a la expareja que el ahora encarcelado «va alardeando ‘ke’ ha sido él», «pasando fotos de los coches ‘kemados’ a toda Valencia» y «diciendo ke lo ha hecho porque no le llevaste los nenes».