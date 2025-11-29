Se hace con un botín de más de 15.000 euros desvalijando coches en El Saler

Un modus operandi sencillo pero muy eficaz. La Guardia Civil de El Perellonet detuvo a un hombre de 67 años por desvalijar coches que aparcaban en un estacionamiento sin vigilancia del Saler. El arrestado llevaba actuando desde el pasado mes de mayo y logró hacerse con un botín cuyo valor supera los 15.000 euros en apenas siete meses.

Joyas, maletas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, bolsos... cualquier cosa le valía a este caco que actuaba ocultándose entre la maleza y, aprovechando que los propietarios de los vehículos disfrutaban del paraje de l'Albufera, rompía las ventanillas y arramblaba con todo lo que encontraba.

Su lugar de actuación era el parking público no vigilado situado junto al lago artificial Estany de Puchol, dentro del Parque Natural de la Albufera. La Guardia Civil puso en marcha la investigación "Sarojo" para dar con el ladrón que se cebaba con los visitantes del Saler.

Según explica el propio cuerpo armado en u comunicado, las investigaciones se iniciaron a principios de mayo de este año tras detectarse un incremento notable de robos en vehículos estacionados en la zona.

Un testigo rápido y unos prismáticos

El avance de la investigación dio un giro el pasado 12 de noviembre, cuando un testigo presenció uno de los robos, logrando fotografiar al autor mientras huía del lugar y aportando, además, una descripción detallada. A partir de ese momento, la Guardia Civil intensificó los controles e identificaciones en las áreas boscosas próximas al aparcamiento, sospechando que el responsable pudiera ocultarse entre la vegetación para cometer los delitos.

El 19 de noviembre, una patrulla localizó a un hombre escondido entre la maleza cuya descripción coincidía plenamente con la aportada por el testigo. El individuo vestía la misma ropa que aparecía en la fotografía y portaba varios enseres de vigilancia, entre los que se encontraba unos prismáticos.

Durante el cacheo, los agentes encontraron también otros objetos que, tras consultar la numeración de uno de ellos, comprobaron que figuraba como sustraído en otro robo cometido mediante el mismo modus operandi en la misma zona.

El testigo reconoció sin lugar a dudas al detenido como la persona que había perpetrado el robo. Tras recopilar las evidencias y revisar los hechos investigados desde mayo, la Guardia Civil atribuye al arrestado los robos con fuerza en interior de vehículo ocurridos en la zona. El valor de los objetos sustraídos podría superar los 15.000 euros.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de València.